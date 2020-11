Una dona suplica als seus veïns que no donin més menjar a la seva gata: «Només li passa el cap per la gatera»

Iris és el nom de la gata del moment. En aquest cas, per un motiu negatiu que l'ha convertit en viral: el seu sobrepès. I és que aquesta gata britànica, una raça que no acostuma a arribar als 5 kg en els mascles, ja en pesa més de 7.L'animal ha triomfat a les xarxes socials per la seva propietària, Sheena Walsh, que va publicar un missatge demanant als seus veïns que deixin de donar-li menjar: "Només li passa el cap per la gatera, només la pot utilitzar per observar a l'altra banda", explica.Walsh revela l'estratègia de l'Iris per aconseguir menjar tot i portar temps fent règim: "No assumeix que està a dieta i continua demanant llaminadures als veïns", afirma. I és que la gata se les ha empescat per obtenir aliments lluny de casa.És per això que la seva propietària demana que no li facin cas: "Com podeu veure, realment no li importa però ens encantaria tenir-la amb nosaltres el major temps possible", indica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor