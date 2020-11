La Fiscalia demana 50 anys de presó per l'home que va matar els seus fills en un ritual religiós al País Valencià

La Fiscalia Provincial de València sol·licita una pena de 50 anys de presó per a un home acusat d'assassinar els seus dos fills en un ritual practicat en una casa de camp situada a la localitat valenciana de Godella i la mesura d'internament mèdic per a la mare.Així es desprèn de la qualificació provisional del ministeri públic, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el fiscal acusa els pares de dos delictes d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu. Aprecia per a la dona l'eximent complet d'anomalia psíquica, per la qual cosa per a ella requereix internament en centre mèdic durant 50 anys.Fiscalia els demana, a més, en matèria de responsabilitat civil, el pagament d'una indemnització per als avis paterns i materns de 300.000 euros pels danys morals ocasionats. Els acusats eren parella de fet des de 2011 i, després de viure en diversos llocs d'Europa i Espanya, al voltant dels mesos de febrer-març de 2017 es van instal·lar en una casa de camp de Godella que van ocupar il·legalment i van arreglar per fer-la habitable, tal com es desprèn del mateix escrit fiscal.L'habitatge estava ubicat en una parcel·la envoltada de terrenys de cultiu i tenia un petit jardí i una piscina. Els acusats van tenir dos fills en aquest temps, el 2015 i 2018. La parella compartia creences místiques-religioses i així creien en la regressió, a la purificació de les ànimes mitjançant banys d'aigua i en el renaixement de les ànimes després de la mort dels cossos. Aquestes creences, inicialment professades per l'home, van ser a poc a poc assumides per la seva parella després de la constant reiteració d'ell. Tots dos acusats tenien i compartien així mateix les idees consistents en l'existència d'una secta que els perseguia i assetjava, que abusava sexualment del seu fill i que tenia la intenció de segrestar-.Consideraven que la secta estava integrada per diferents persones, fins i tot pels familiars i amics de la dona. Fins a tal extrem estaven convençuts d'això que durant les nits estaven en vigília per evitar ser atacats per membres de la secta i que els seus fills fossin segrestats.