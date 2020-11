Adrián Sas carrega contra el Govern per no retirar l'acusació contra ell: «És una traïció més»

Des del Grup de suport denunciem la traïció del @govern el qual havia donat la seva paraula, pública i privadament que retiraria 2/3 acusacions.

No contents amb això han mentit assegurant que havien proposat un aplaçament del judici, cosa que és TOTALMENT FALSA.@meritxellbudo pic.twitter.com/T38TXM5TVx — Sasabsolució (@sasabsolucio) November 18, 2020

Adrián Sas ha estat molt crític amb Junts per Catalunya i ERC per no haver retirat l'acusació de la Generalitat contra ell pels aldarulls del primer aniversari de l'1-O al Parlament. La Generalitat demana per al jove de Vilafranca del Penedès fins a cinc anys i mig de presó per haver agredit diversos agents dels Mossos, però Sas nega els fets. En una entrevista a l'Ara , considera que l'actuació dels dos partits independentistes és "una traïció més del Govern" i assegura que l'Estat i la Generalitat "apliquen la mateixa repressió".El judici es va celebrar ahir i els Mossos van identificar "sense cap mena de dubte" Sas com l'autor de les agressions. Com va avançar, la defensa va intentar desmuntar l'acusació a partir de les irregularitats en la investigació i intentant demostrar que l'autor de les agressions no era Sas, sinó alguna altra persona que va participar també de les accions. L'advocat de la Generalitat va basar la seva estratègia en demostrar que Sas era la persona que va colpejar els agents dels Mossos. "Lamento que la Generalitat intenti salvar els mobles de la investigació", va dir l'advocat en l'informe final.Ahir al migdia, la portaveu del Govern, Meritxell Budó va assegurar que des dels serveis jurídics de la Generalitat s'havia proposat ajornar el judici i que la defensa de Sas s'hi havia negat. En declaracions a aquest diari, el seu advocat va desmentir-ho. "És totalment fals", va dir en declaracions a aquest diari. Segons la defensa, els dos partits independentistes es van comprometre a retirar l'acusació, però finalment no ho han fet i, com la Fiscalia, també demanen pena de presó.

