VÍDEO Així funciona el nou buscador de rutes segures per anar en bicicleta

A partir d'aquesta setmana ja està en funcionament el buscador de rutes segures per moure's en bicicleta de Cyclocat . En declaracions ael cofundador de la iniciativa i ciclista vallesà Joan Calvera ha explicat que la nova eina té per objectiu "facilitar als ciclistes les rutes més segures i amb menys desnivell per moure's d'un lloc a l'altre. L'enrutador calcula la ruta amb el mínim desnivell i la màxima seguretat per als ciclistes.Fa uns mesos aquest mateix mitjà recollia la campanya de micromecenatge per fer possible aquesta iniciativa. Aleshores es van marcar recaptar 3.000 euros i finalment n'han aconseguit 3.600 que s'han destinat a pagar part del programa.Calvera assegura que la seva eina, que es pot consultar de forma gratuïta al portal web de Cyclocat , és "un primer pas d'una estratègia per crear una infraestructura ciclable" a Catalunya i fa una crida a les administracions públiques a fer planificacions i accions en el mateix sentit. "Un mapa que pot consultar tothom, també les administracions per poder veure quins són els punts negres on caldria actuar per fer un camí segur per anar amb bicicleta".El programa és gratuït i té l'opció manual i també l'automàtica, on directament et busca al millor ruta només posant l'origen i el destí desitjat. Un dels trets més característics és que tots els camisos o pistes que apareixen han estat prèviament verificats per l'equip de Cyclocat.Un cop escollit el camí, es pot descarregar al GPS de la bicicleta o a l'ordinador (podeu consultar tots els passos al vídeo de sobre).Aquesta és una eina que a més a més, compta amb la participació de ciclistes d'arreu. "Volem tenir-la el més actualitzada possible" i per això diverses persones arreu del territori s'han ofert per ser xerpes o guies i poder dir si una via ha quedat tallada o s'han fet noves infraestructures. Amb aquests voluntaris s'ha pogut teixir una xarxa que dóna cobertura al 95% dels habitants de Catalunya.Així doncs, l'eina és útil per trobar una ruta segura per moure's en bicicleta entre les ciutats de l'àrea metropolitana, però també ajuda a trobar rutes cicloturistes, donant una bona eina per a potenciar el turisme Km0 i sense emissions.CycloCat és una associació sense ànim de lucre fundada el 2015 que es dedica a classificar i documentar els millors camins existents per a moure's en bicicleta per Catalunya. Aquesta feina es fa sota els conceptes de "mínim desnivell, màxima seguretat". CycloCat es finança de donacions de mecenes i amb l'organització de marxes que posen a prova la selecció dels camins.El concepte de xarxa ciclista segura ha atret l'atenció internacionalment, com l'aparició d'un article a l'Smart City Journal. A més a més, el passat divendres 13 de novembre el projecte CycloAI va guanyar el primer premi del Hackathon organitzat per l'European Cyclist Federation dins del marc DigiEduHack promogut per la Unió Europea. El projecte consisteix en l'aplicació d'intel·ligència artificial per a classificar la seguretat de les vies. L'equip està integrat per un investigador de l'Imperial College London, un metge ciclista víctima d'un accident greu i CycloCat.

