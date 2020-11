Salut preveu ampliar 60 CAP amb espais supletoris per afrontar la pandèmia a partir del gener

Altres notícies que et poden interessar

Un total de 60 CAP d'arreu del país disposaran pròximament d'espais supletoris per poder afrontar l'atenció als pacients en plenes condicions en el context actual de pandèmia. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha avançat que aquesta setmana està previst encarregar els mòduls que hauran de fer aquesta funció i que el Departament de Salut preveu que estiguin instal·lats durant dos o tres anys.Comella ha obert la porta a la possibilitat que finalment els CAP que necessitin espais supletoris arribin al centenar. Els mòduls responen a les necessitats de molts ambulatoris de disposar de més espais per atendre els pacients. Molts CAP han vist com des de l'esclat de la pandèmia no tenien suficient espai per separar en dos circuits els pacients respiratoris -potencials afectats per Covid-19- de la resta.La primera resposta del CatSalut va ser la instal·lació de carpes a les portes dels centres de Salut. Més tard, 378 ajuntaments han cedit 569 espais municipals al Departament perquè els CAP poguessin disposar de més espai, però els consistoris ja van avisar que aquesta cessió no podia ser indefinida.En aquest escenari és on apareix l'aposta pels espais supletoris, que tindran entre 40 i 60 metres quadrats i tindran espai per a quatre llocs de treball. Està previst que els primers es comencin a instal·lar al gener però el Departament no ha especificat quins seran els primers ambulatoris beneficiats. El CatSalut també preveu que els espais supletoris s'instal·lin al costat dels CAP, excepte en casos excepcionals.Des del CatSalut asseguren que l'aposta per aquestes instal·lacions és temporal i que la seva entrada en funcionament no significarà aparcar el trasllat pendent d'ambulatoris a altres ubicacions.Només a Barcelona són vuit els ambulatoris pendents de trasllat des del 2008, quan el Govern i l'Ajuntament van signar un Pacte de Ciutat que reconeixia la necessitat de canviar-los d'ubicació. Els CAP del Passeig de Sant Joan, Raval Nord, Gòtic, Drassanes, Les Corts, Sardenya, Bon Pastor i Verneda i La Pau, però, encara esperen que el compromís s'executi.

