Comencen les obres del col·lector d'aigües de la Diagonal, prèvies a la unió del tramvia

Comencen les obres per ampliar el col·lector d'aigües de l'avinguda Diagonal. Segons ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, es tracta de l'actuació "més important en la xarxa de clavegueram de la ciutat" i a més és el pas indispensable per començar a executar la unió del tramvia.La intervenció servirà, juntament amb altres actuacions, per enfortir la xarxa de captació d'aigües pluvials de Barcelona. L'objectiu, ha dit el regidor, és desdoblar el col·lector per augmentar un 70% la capacitat de captació actual. D'aquesta manera, ha indicat, es reduirien riscos d'inundació i imatges de sobreeiximent d'aigua a les clavegueres quan hi ha episodis de pluja intensa. Les obres costen 7,7 milions d'euros i està previst que acabin el gener del 2022.L'Ajuntament de Barcelona considera l'actuació com una prioritat i també un pas previ necessari abans d'iniciar obres per unir els tramvies Trambaix i Trambesòs. "Primer treballem sobre el subsòl i després en el sòl", ha dit Badia, deixant clar que primer cal finalitzar aquestes obres en el col·lector d'aigües.Amb tot, el regidor ha justificat que encara que la unió dels tramvies no comenci fins al 2022 -quan acabin les obres al subsòl- ja és l'horitzó que apunten els terminis urbanístics. "S'han de fer projectes executius i licitació d'obres i això ja ens portaria a principis del 2022", ha dit sobre la unió de la xarxa tramviària. "Un cop implantada la infraestructura tramviària no serà possible realitzar obres de clavegueram d'aquest abast", argumenten des de l'Ajuntament.Per tal de tenir el menor impacte en la mobilitat les intervencions es faran per trams. La que suposa una ocupació viària més important és el primer tram que es farà i durarà fins al juliol del 2021. És el tram d'ampliació del col·lector entre el passeig de Sant Joan i el carrer Girona, que posteriorment arribarà fins a la plaça de Francesc Macià.Així, a partir de dilluns 23 de novembre, la calçada central de la Diagonal quedarà tallada al trànsit privat des de Roger de Llúria fins a Aragó, i s'haurà de desviar bàsicament per Aragó o Mallorca, en sentit Llobregat i per Rosselló o València en sentit Besòs.Els que es desplacin en sentit Besòs, des del tronc central de la Diagonal seran desviats obligatòriament pel carrer Rosselló i els que entrin a la Diagonal pel lateral, des del passeig de Gràcia, hauran de baixar per Pau Claris per anar a buscar el carrer València.Mentre durin les obres, el passeig de Sant Joan perdrà la continuïtat a l'alçada de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer.

