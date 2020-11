L'oposició carrega contra el «desgavell» del Govern en la gestió del pla de desescalada

Altres notícies que et poden interessar

"Desgavell". "Fracàs". "Vergonya". "Espectacle". "Descoordinació". Així han definit els diferents grups de l'oposició la gestió erràtica del pla de desescalada que ha de començar el dilluns que ve, marcada en les últimes hores per la publicació de l'esborrany abans de ser aprovat i per la decisió d'ERC d'aixecar-se de la taula del gabinet de crisi del Govern on es debaten les mesures Ciutadans, el PSC, els comuns, la CUP i el PP han recriminat a l'executiu una polifonia imputable a la pugna partidista entre Junts per Catalunya i ERC que es tradueix, sota el seu criteri, en una "mala gestió" sobre com s'han de flexibilitzar les restriccions. Des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha acusat el Govern de "deixar tirats i sense ajuts" els autònoms i ha posat Madrid com a exemple d'autonomia on les dades han millorat sense tancar la restauració. "Aquí es dediquen a purgar equips de treball per tapar la seva pròpia incompetència", ha dit en referència al cessament de la cúpula del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.El líder del PSC, Miquel Iceta, per la seva banda, ha subratllat que els ciutadans "no mereixen aquest desgavell" i ha recordat que hi ha persones amb malalties molt severes més enllà de la Covid-19 per han de ser ateses. "Volem que el Govern l'encerti. Comptin amb nosaltres, però augmentin el nivell d'autoexigència perquè els catalans així ho mereixen", ha assegurat."S'han d'entendre sí o sí fins al 14 de febrer", ha demanat la presidenta del Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, que ha titllat d'"espectacle" la crisi oberta entre JxCat i ERC en les últimes hores i ha assegurat que les les "lluites partidistes" fan que la coalició de Govern es converteixi en un "problema" en comptes de ser un "agent de resolució de problemes". Dur ha estat també el diputat de la CUP Carles Riera, que ha acusat l'executiu d'estar "en fallida i descomposició" per "electoralisme" amb la pugna entre conselleries exhibida. "És inadmissible i una autèntica vergonya el que ha passat en les darreres hores", ha resumit el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.Referint-se directament a la gestió criticada per l'oposició, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que al Govern "no hi ha descoordinació, sinó debat intens". També ha assegurat que l'executiu tindrà enllestides les mesures de descompressió perquè siguin aplicades a partir del dilluns i ha replicat a ERC que s'actuarà "sense cap intenció lobbística ni de defensa de cap dret gremial o corporatiu". Ho ha dit després que el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, hagi acusat alguns membres del Govern de fer "de lobby" en representació de determinats sectors econòmics. "No sabem qui ha filtrat, però en som responsables tots el Govern", ha assegurat SàmperDurant la intervenció per explicar les mesures contra la Covid-19, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha explicat al Parlament que la flexibilització de les restriccions que arrencarà el dilluns serà "més lenta" de la que voldria el Govern perquè no s'està en un "escenari de seguretat generalitzada". La consellera de Salut, Alba Vergés, per la seva banda, ha defensat al Parlament que s'ha aconseguit "parar" la segona onada i que en aquests moments Catalunya està "en el camí de baixada" gràcies a l'esforç del sistema sanitari, de la ciutadania, i de les restriccions decretades. "Hem aconseguit doblegar la corba", ha assegurat, i ha subratllat la fita d'haver aconseguit mantenir les escoles obertes.

