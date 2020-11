«Hola mundo» de Hannah Fry

Hannah Fry és professora adjunta de matemàtiques urbanes de l'University College de Londres. En el seu treball diari utilitza models matemàtics per a estudiar patrons de comportament humà i ha col·laborat amb governs, cossos policials, analistes sanitaris i supermercats.



Els vídeos de les seves TED Talks acumulen milions de visites i ha presentat documentals de televisió per a la BBC britànica i la PBS estatunidenca. També presenta el podcast de ciència The Curious Cases of Rutherford & Fry (Els curiosos casos de Rutherford i Fry), que des de fa temps produeix la BBC.