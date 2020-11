VÍDEO Moment incòmode a «La Resistencia»: Alaska defensa Miguel Bosé davant la incredulitat de Broncano

Mandamos un saludo a Miguel Bosé, esté en la dimensión que esté. #LaResistencia pic.twitter.com/T3UOOpgBFS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 17, 2020

Alaska va ser la convidada de La Resistencia, el programa de l'humorista David Broncano, que no va dubtar en preguntar-li sobre Miguel Bosé i la seva teoria negacionista en el marc de la pandèmia de coronavirus.En sortir el tema, Alaska va canviar de to i va mostrar certa incomoditat davant les burles de Broncano contra el cantant: "Jo sóc molt de la teoria de la conspiració, així que no estiris el fil...", va advertir. "No en facis bromes", li va demanar al presentador, en referència al fet que té "molts amics" que estan a favor del discurs de Bosé. Lluny de frenar, però, Broncano va seguir: "Com per no fer-ne broma, si va boig", va exclamar.L'humorista no es va aturar aquí: "Jo entenc que siguis amiga seva, però és que va boig", va insistir, al que Alaska va mantenir el to seriós: "Entenc que a nivell formal hi hagi uns discursos oficials, però si jo hagués estat en el discurs oficial mai hauria estat el que sóc".La situació, incòmode per totes bandes, encara es va allargar més amb una petició de Broncano: "Tu has vist el que ha dit? Se li hauria de donar un toc, envia-li un missatget". Un comentari que tampoc va fer gràcia a l'entrevistada: "No sóc ningú, ni tu ni ningú, per donar un toc a ningú". La cantant va afegir que "espero que quan em torni boja, segons el vostre criteri, no m'ho digueu. No us he demanat opinió".En aquest sentit, Alaska va preguntar si "encara no hem entès, al segle XXI, que cadascú pot fer i dir el que vulgui?". "Ja, però és que el que diu es carrega la gent", va respondre Broncano. "Però tu tens criteri per saber què has de fer, independentment del que digui ell o el contrari, doncs ja està. Jo comparteixo moltes de les teories de la conspiració", va insistir. El presentador, inflexible, va tancar el moment de tensió amb una imatge d'Iker Jiménez.

