La indústria i la construcció es recuperen a bon ritme, segons el baròmetre de la Cambra

La indústria i la construcció s'estan recuperant i han assolit nivells similars als del 2019, segons el Baròmetre de la Cambra de Comerç . En canvi, la resta d'indicadors tanquen en vermell, després que les restriccions sobre el comerç i la restauració, i l'auge del teletreball hagin fet que la mobilitat, el consum d'energia i aigua decaiguin. Amb tot, i un mes més, el turisme torna a tancar en vermell i se situa com el sector més damnificat per la crisi. El teixit empresarial continua estancat i no presenta símptomes de millora. Actualment, hi ha 238.738 empreses a Catalunya un -7,4% menys que l’any passat.El baròmetre fa una comparativa de l'economia espanyola respecte a la internacional. L'economia s'estabilitza a l'eurozona i creix amb més intensitat als Estats Units, mentre que a Espanya es manté estancada a l'octubre en relació amb el mes anterior per l'evolució dels serveis. Tot i això, les borses mundials reaccionen amb forts increments a l'anunci dels bons resultats de les vacunes de Pfizer i la Moderna al novembre, tot i la tendència descendent del darrer mes.La inversió en construcció registra taxes positives per primer cop a Catalunya des del febrer. El consum de ciment ha augmentat un 1,1% interanual al setembre. Pel que fa a la inversió productiva, la matriculació de vehicles industrials creix un 7,8% anual al setembre i repunta amb força després de la desacceleració a l'agost. D'aquesta forma, el bon comportament de la indústria i la construcció fan que l'indicador que mesura la inversió tanqui per primer cop en verd.Per la seva banda, la producció industrial modera el descens al setembre i l'índex general s'apropa al nivell del mateix mes d'un any enrere (-2,4%). Les exportacions també milloren a l'agost i se situen un -6,2% per sota del nivell de fa un any.Però el turisme continua patint i és un dels més afectats per la pandèmia. El volum de passatgers a l'aeroport de Barcelona no supera el 20% del nivell del 2019. A més, Eurocontrol només preveu la recuperació de vols el 2024 en cas de vacunació massiva el 2021. A la caiguda del turisme estranger, se suma al setembre la contracció de les pernoctacions del turisme del territori català (-16,4%).El nombre real d'assalariats (descomptant els treballadors en ERTO) s'ha recuperat un 29,4% en termes acumulats des de l'abril i se situa en 2,6 milions (un 6,1% menys que a l'octubre del 2019). El mercat de treball continua millorant lentament per la reducció dels ERTO i l'augment de l’ocupació. Aquest és l'únic indicador del Baròmetre que manté la línia ascendent i torna a tancar per segon mes consecutiu en verd.El Baròmetre Cambra és una nova eina que la corporació ha posat en marxa per fer un seguiment mensual de l'evolució de l'economia catalana amb l'objectiu de conèixer amb detall com s'està recuperant l'economia de l'impacte de la Covid-19.

