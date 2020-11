Anul·lada la condemna contra l'home que va desitjar que violessin Puigdemont a la presó

El jutjat d'instrucció 29 de Barcelona va condemnar a 1.200 euros de multa el mes de juny l'home que va desitjar que violessin Carles Puigdemont a la presó. Aquella condemna, que va ser la primera per amenaces contra el president a l'exili, ha estat anul·lada per l'Audiència de Barcelona, que ha acceptat el recurs interposat per l'acusat i la pròpia Fiscalia, que també en demanava l'absolució. Ho ha comunicat a través de Twitter l'advocat i diputat de Junts al Congrés, Jaume Alonso Cuevillas.La sentència anul·lada considera l'autor de les amenaces com a culpable d'un delicte lleu d'amenaces i el condemnava a pagar una multa de 20 euros diaris durant dos mesos. El president a l'exili va presentar la denúncia fa més de dos anys, l'abril de 2018, i fins ara no s'ha dictat sentència. Un veredicte que condemna l'home per un delicte lleu d'amenaces. Al vídeo, que es va fer viral a les xarxes, un home muntat a cavall insultava i amenaçava Puigdemont i feia apologia de Francisco Franco i del tinent coronel colpista Antonio Tejero. El podeu recuperar a continuació:Quan es va fer pública la sentència, Cuevillas ja va apuntar que era "preocupant" el posicionament de la Fiscalia, que "banalitzava els fets i en demanava l'absolució, i va qualificar de "molt lleu" el veredicte el jutge. Entre els arguments quan es va posar la denúncia, la defensa de Puigdemont va recordar que una dona va ser condemnada per desitjar la violació de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, i que l'acusat -ara ja condemnat- era un habitual difusor de missatges anticatalans a les xarxes socials.

