«Homes en la meva situació» de Per Petterson

Nascut el 1952 a Oslo, Per Petterson va treballar uns quants anys com a obrer, llibreter i traductor, abans de fer el seu debut literari el 1987 amb la col·lecció de relats Cendra a la meva boca, sorra a les meves sabates. El 1990, poc després de publicar la seva primera novel·la, el colpeix una tragèdia familiar —pare, mare, un germà i una neboda moren en l'incendi del ferri a bord del qual anaven a Jutlàndia—. La seva tercera novel·la, Cap a Sibèria (Club Editor, 2011), va rebre el Nordic Council's Literature Prize, i la quarta, I kjølvannet (Dins l'estela, en què narra el naufragi i la pèrdua dels seus familiars), el Brage Prize.



Però és el 2003, amb Sortir a robar cavalls, que conquereix els lectors i els guardons literaris d'arreu del món, en més de cinquanta llengües. Des d'aleshores ha publicat Maleeixo el riu del temps (Club Editor, 2009) i Jeg nekter (Jo no vull, en curs de traducció). El conjunt de la seva obra pot descriure's com unes variacions sobre els temes de la infantesa, la família i la memòria com a gran constructora.