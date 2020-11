ERC és la clara favorita per guanyar les eleccions del 14-F, segons el CIS

ERC és el partit amb més opcions de guanyar les eleccions del 14 de febrer. Així ho assenyala el baròmetre de novembre del CIS, fet públic aquest dimecres , el qual pregunta específicament per la situació electoral catalana. Segons aquest, els republicans reben el 23,2% de les mencions dels enquestats pel que fa a intenció directa de vot i simpatia, per bé que no ofereix una estimació de vot concreta i, per tant, no corregeix els possibles biaixos de la mostra.Per darrere d'ERC, se situaria el PSC, amb un 17,3% de les mencions, En Comú Podem, amb un 9,9%, i JxCat i Cs, empatats amb un 8,8%. La CUP recull el 4,5% de les mencions, mentre que el PP un 2,9%, Vox un 1,4% i el PDECat tan sols un 0,5%. El 17,4% afirma que no en votaria cap o no ho sap o no contesta. En tot cas, cal recordar que formacions com JxCat o PP acostumen a tenir molt de vot ocult que, en les dades en brut de les enquestes, no es reflecteixen.Pel que fa al president preferit, Oriol Junqueras és el que rep més suport, del 19,1% dels enquestats, per davant de Carles Puigdemont, que queda molt per damunt de les expectatives de la seva formació, amb un 15,2% de les mencions. El líder del PSC, Miquel Iceta, seria tercer, amb un 13,8%, seguit de lluny pel ministre de Sanitat, Salvador Illa (3,6%), i el candidat de Cs, Carlos Carrizosa (3%). El cap de llista d'ERC i actual vicepresident, Pere Aragonès, tan sols rep un 1,1% de les mencions.En tot cas, la valoració de la Generalitat no és massa bona, ja que un 43,8% afirma que la seva gestió dels darrers anys ha estat dolenta o molt dolenta, mentre que un 36,8% la titlla de regular i només un 16,3%, de bona o molt bona. Pel que fa la gestió d'Aragonès com a president en funcions, la valoració és menys negativa, ja que un 23,2% la titlla de dolenta o molt dolenta, un 34,5% la veu regular i un 18,2%, bona o molt bona.Pel que fa a les qualitats de cada partit, ERC és el més citat en tots els casos. Un 27,4% afirma que és el que millor defensa els interessos de Catalunya; un 22%, el que representa les idees dels enquestats; és el que inspira més confiança al 21%; per al 23,3%, és el més capacitat per governar Catalunya; i per al 24,5% és el que té millors líders a Catalunya. Només el supera el PSC, amb un 26,6% de mencions contra 25,5%, pel que fa a capacitat d'arribar a acords amb el govern espanyol.Pel que fa a la valoració de líders, Junqueras és l'únic que aprova, amb un 5,3, per davant de Salvador Illa (4,9), Jaumes Asens (4,6), Jéssica Albiach (4,2), Marta Rovira (4,1), Carles Riera (4,1) i Carles Puigdemont (4). Força per darrere, se situen Alejandro Fernández (2,9), Carlos Carrizosa (2,6) i Lorena Roldán (2,6).A nivell espanyol, el CIS preveu poques variacions respecte els resultats del baròmetre d'octubre i situa el PSOE quasi 12 punts per sobre del PP, amb una estimació (en aquest cas, sí que passant per cuina) del 30,4% i del 18,6%, respectivament. Vox seguiria com a tercera força, amb el 13,2%, i Podem per darrere, amb l'11,4%. Cs seguiria recuperant terreny, acostant-se al quart lloc, amb un 8,8%.

