Enxampats quatre clubs de cites de Tarragona oferint serveis sexuals

Agents de la Policia Nacional en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Tarragona i de Reus, així com el cos de Mossos d'Esquadra del Vendrell, han inspeccionat quatre locals de prostitució de la demarcació de Tarragona, per contravenir les actuals mesures anti-Covid. Fruit de l'operatiu desenvolupat s'han identificat un total de 54 persones, entre meretrius, treballadors i clients, segons fonts policials.L'operatiu policial es va dur a terme en dos dies diferents, durant les nits de el dia 22 d'octubre i del 5 de novembre. Quatre establiments, malgrat el seu aparent cessament d'activitat, estaven rebent clients per oferir-los serveis sexuals.Com a resultat de l'operatiu policial s'ha identificat a 54 persones: 42 dones, sis treballadors dels clubs i sis clients. A més, es van identificar quatre persones; tres dones de Colòmbia i un home de Brasil, en situació irregular a l'estat espanyol.També es van interposar 27 denúncies, quatre de les quals als responsables dels locals per obertura a públic (infracció greu, sancionable amb multa de 3.001 a 60.000 euros), 21 denúncies per l'incompliment de l'obligació de l'ús de la màscara (infracció lleu, multa de 100 euros) i dues denúncies per tinença il·lícita de drogues.

