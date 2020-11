La segona onada dona finalment una mica d'aire als hospitals

CONTAGIS 322.844 (+2.124) INGRESSATS 2.402 (-83) UCI 574 (-22) DEFUNCIONS 15.268 (+68) Rt 0,76 (+0) RISC DE REBROT 390 (-15) Actualització: 18/11/2020

El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 15 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 390, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 546,15 (ahir era de 742,46 ).En paral·lel, s'han declarat 2.124 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 322.844 des de l'inici de la pandèmia. El 8,57% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 68 noves morts, amb un total de 15.268.Les bones notícies arriben des dels hospitals, on hi ha 2.402 ingressats per Covid-19 (-83) i 574 a l'UCI (-22), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

