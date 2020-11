Una periodista xinesa s'enfronta a 5 anys de presó per haver informat sobre el coronavirus des de Wuhan

Altres notícies que et poden interessar

La periodista xinesa Zhang Zhan, desplaçada a Wuhan el passat mes de febrer, durant l'inici de la pandèmia originada a la mateixa ciutat, s'enfronta a 5 anys de presó per haver informat des d'allà.Zhan, de 37 anys, està acusada de "provocar aldarulls i crear problemes" per haver informat de detencions de periodistes i assetjament a familiars de víctimes que demanaven responsabilitats per la gestió de la pandèmia, informacions falses segons les autoritats.La periodista difonia la informació a través de canals com WeChat (el WhatsApp xinès), Twitter o YouTube. Està detinguda des del setembre, quan va intentar fer una vaga de fam però la van alimentar a la força. El 2019 ja havia estat detinguda per donar suport a les protestes de Hong Kong.

