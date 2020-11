El Homrani evita dimitir: «El que no faig és rentar-me les mans»

Altres notícies que et poden interessar

Peticions de dimissió al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, en la sessió de control al Govern al Parlament. Tant el PSC com els comuns han demanat a El Homrani que faci un pas al costat, després de la polèmica dels autònoms i un cop anunciada la dimissió de la cúpula del departament . El conseller, però, no pensa dimitir i així ho ha afirmat davant dels diputats Pol Gibert (PSC) i Lucas Ferro (Catalunya en Comú Podem). "El que no faig és rentar-me les mans", ha exposat El Homrani, que ha afegit que les decisions preses són les "millors" per "reforçar i renovar" la conselleria. Sí que ha admès errors en el cas dels autònoms: "Ens vam equivocar en el model".El Homrani ha estat el protagonista de les preguntes a la cambra, de la mateixa manera que ho va ser de la roda de premsa del Govern d'aquest dimarts. El conseller ha defensat els relleus al capdavant del departament: el cessament del secretari general, Josep Ginesta, i del secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesies. "Hem assumit responsabilitats", ha insistit.Malgrat els episodis de crisi acumulats -la confusió amb l'obligatorietat del teletreball la polèmica ajuda als autònoms , al marge de la gestió a les residències-, El Homrani ha defensat la gestió feta i ha assenyalat les carències del govern espanyol. En la resposta a la pregunta dels comuns, el conseller ha lamentat que en el període de dificultats per la pandèmia, l'executiu estatal hagi incrementat la quota als autònoms de forma retroactiva o no estigui pagant l'atur als nous beneficiaris des del 12 d'agost a la demarcació de Barcelona.

