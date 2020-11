Brussel·les tanca la investigació sobre els ajuts a Air Nostrum per a la renovació de la flota

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea ha tancat la seva investigació per sospites que les ajudes públiques de nou milions d'euros per a renovar la flota d'Air Nostrum podrien vulnerar les normes de competència. L'executiu comunitari ha anunciat aquest dimarts que conclou la investigació perquè l'aerolínia amb seu a València ha revisat els seus plans d'inversions i ha renunciat a les ajudes per a la renovació de la flota."No s'ha pagat cap de les ajudes. Espanya ha acceptat la renúncia i anul·lat l'ajuda", ha argumentat la Comissió Europea. L'executiu europeu va obrir la investigació a l'octubre del 2019 perquè sospitava que les subvencions aprovades pel govern valencià l'any 2018 incomplien les normes comunitàries de competència.Després de l'obertura de la investigació, l'estat espanyol va al·legar que les subvencions s'emmarcaven en mesures per promoure la protecció mediambiental, que permeten donar suport a iniciatives que tingui una incidència positiva en la reducció de combustible, el soroll o els gasos d'efecte hivernacle.

