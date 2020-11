Delgado considera una «falta de respecte total» la filtració del pla de desescalada

El que ha passat avui és una falta de respecte total a:

- tècnics i la feina que fem des de fa mesos amb la #covid19 #coronavirus

- ciutadans que mereixen tenir certeses i no rumors

- activitats econòmiques afectades per aquesta enorme crisi

- institucions que ens representen — Sergio Delgado Molina (@sergiodelgado76) November 17, 2020

Altres notícies que et poden interessar

Sergio Delgado ha considerat aquest dimarts una "falta de respecte total" la filtració del pla de desescalada per a Catalunya que preparen els departaments de Salut i d'Interior. El pla preveu en una primera fase obrir la restauració al 30% fins a les cinc de la tarda, tant a les terrasses com a l'interior, i la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un aforament del 50%.El subdirector general de Programes de Protecció Civil ha considerat a Twitter que la filtració falta el respecte als tècnics i a la feina que fan "des de fa mesos", a la ciutadania, que mereix "certeses i no rumors", a les activitats econòmiques "afectades per aquesta enorme crisi" i a les institucions públiques. El pla del Govern té quatre fases i marcarà la pauta de les restriccions durant els pròxims mesos. Es tracta d'un esborrany que el Procicat ha de ratificar en les pròximes hores i que continua estant en discussió, però que té la vocació d'impedir que es repeteixin els errors de la precipitada desescalada que es va fer a les portes de l'estiu. Una de les principals conclusions que se'n deriven és que les mesures dràstiques per intentar frenar la pandèmia es mantindran vigents durant el Nadal.La planificació que fa el Govern no està exempta de tensions que s'acaben traduint, novament, en dubtes sobre quines directrius haurà de seguir la població. Per una banda, perquè els sectors afectats pels tancaments forçats, especialment el de l'hostaleria, reclamen prémer l'accelerador per contenir pèrdues. I, per l'altra, perquè tampoc hi ha unanimitat entre els consellers de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC a l'hora de fixar l'abast i el calendari de les restriccions. Les discrepàncies sovint es tradueixen en disfuncions comunicatives, ja sigui perquè hi ha qui s'avança a l'hora d'apuntar-les públicament sense que estiguin del tot tancades o bé perquè salten a la palestra a través dels mitjans de comunicació sense haver estat aprovades ni comunicades als sectors afectats.Tot plegat, es tradueix en una confusió des del punt de vista de la ciutadania, que espera una pauta clara de cara a uns mesos, els de l'hivern, que els epidemiòlegs apunten que poden ser els més complicats de la pandèmia i que estan marcats per les festes nadalenques. Significatiu ha estat el missatge a Twitter del subdirector general de Protecció Civil, que ha assegurat que, de nou, s'ha produït una "falta de respecte" amb la publicitació de mesures encara no aprovades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor