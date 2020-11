El govern espanyol defensa una «política exterior feminista» perquè «és eficaç»

Desequilibri de gènere a la diplomàcia europea



Les dones estan infrarepresentades en la presa de decisions a la UE, especialment en els àmbits de la política exterior i la seguretat internacional. Dins de la UE, sis dones ocupen el càrrec de ministra de Defensa i només tres dels 27 ministres de Relacions Exteriors són dones. Al Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) que dirigeix Josep Borrell les dones representen poc més del 20% de la cúpula directiva, segons dades de recursos humans de la mateixa organització.



La secretària d'Estat d'Afers Exteriors d'Espanya, Cristina Gallach, ha defensat que el govern de Pedro Sánchez està treballant en una "política exterior feminista". "És més eficaç", ha assegurat aquest dimarts en un debat sobre igualtat de gènere en política exterior organitzat per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.Gallach ha lamentat que, per exemple, a les reunions de ministres d'Exteriors a Brussel·les hi hagi "sensibilitats limitades" per la igualtat de gènere. Per la seva banda, l'eurodiputat dels Comuns, Ernest Urtasun, ha admès que la integració de la perspectiva de gènere a la diplomàcia europea és "més tardana", si bé ha assegurat que s'estan fent avenços.

La secretària d'Estat d'Afers Exteriors d'Espanya, Cristina Gallach, ha defensat que el govern de Pedro Sánchez està treballant en una "política exterior feminista". "És més eficaç", ha assegurat aquest dimarts en un debat sobre igualtat de gènere en política exterior organitzat per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.Gallach ha lamentat que, per exemple, a les reunions de ministres d'Exteriors a Brussel·les hi hagi "sensibilitats limitades" per la igualtat de gènere. Per la seva banda, l'eurodiputat dels Comuns, Ernest Urtasun, ha admès que la integració de la perspectiva de gènere a la diplomàcia europea és "més tardana", si bé ha assegurat que s'estan fent avenços.

