Batet treu la paraula a la CUP i al BNG per intervenir en català al Congrés

😅L'extrema dreta i l'espanyolisme volen fer creure que el castellà està en perill.



🗣️Però la realitat és que són els idiomes dels pobles de l'Estat les que estan amenaçades.



Només cal veure què passa si parlem en català al Congrés 🤷‍♀️ pic.twitter.com/06a8BYdEz8 — CUP Països Catalans (@cupnacional) November 17, 2020

Pásale esto a tu cuñado. pic.twitter.com/JLwXPdcLUM — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 17, 2020

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha tret la paraula aquest dimarts al diputat de la CUP Albert Botran i al del BNG, Néstor Rego, per fer servir el català i el gallec, respectivament, en defendre la seva posició davant una proposició no de llei de Vox que pretenia instar el govern espanyol a garantir "el dret a estudiar exclusivament en castellà".En el cas de Botran, Batet li ha demanat quatre cops que complís el reglament i parlés en castellà, però el diputat anticapitalista s'hi ha negat. En arribar a la tribuna, la presidenta de la cambra li ha dit: "Ha de fer servir la llengua comuna d'aquesta casa i a la qual ens devem reglamentàriament". Botran ha continuat denunciant en català el "nacionalisme lingüístic espanyol" de Vox i després de diversos avisos Batet ha retirat la paraula al diputat cupaire.Arribat el torn del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha començat la intervenció en castellà i tot seguit ha passat al català per denunciar que el seu predecessor, Joan Tardà, va ser expulsat del ple per parlar en català el 2013.Batet li ha donat les gràcies en català per la seva intervenció i li ha dit en castellà que està permès usar breument una llengua diferent del castellà, però que a la tribuna s'ha d'intervenir en castellà. Rufián ha respost: "Una mica més", i Batet ha reiterat el requeriment. "De segur que té molt de contingut la seva intervenció com perquè ens la perdem la resta de diputats", ha afirmat la també diputada del PSC. "Ho veuen? Després diuen que el castellà està perseguit o amenaçat", ha reblat el portaveu republicà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor