Buscant la sortida al laberint d'Espanya

"L'Estat només serà permeable si tenim la força suficient", ha assegurat la consellera de Justícia, Ester Capella, en l'acte de presentació del llibre de l'advocat Pau Miserachs Sortir del laberint. Contrapunts al no-diàleg, un recull d'articles de premsa escrits per aquest jurista i militant històric republicà. L'acte ha aplegat al costat de l'autor la consellera capella, l'exconseller Carles Mundó i l'advocat Jordi Domingo, president de Constituïm.La consellera de Justícia s'ha mostrat pragmàtica i confiada en una arma poderosa: "El dret sempre té un camí per recórrer". Això l'ha fet valorar la mesa de diàleg com "una eina útil que hem d'utilitzar". Capella ha dit que no es va calibrar prou bé la reacció del propi Estat, però que ara toca posar en evidència les contradiccions de l'estat espanyol i la via democràtica és l'única que té possibilitats. Perquè "Catalunya està en un laberint, però Espanya també es troba dins del seu propi laberint". Per demostrar-ho ha recordat que les forces que s'anomenen progressistes a l'estat espanyol només han pogut governar gràcies a les forces sobiranistes catalanes."La ruta cap a la independència no és una pista d'atletisme", ha afirmat Miserachs, que en el llibre insisteix en els fonaments jurídics del dret d'autodeterminació, reconegut ja en la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948 i els Pactes Internacionals de Nova York del 1966, subscrits per Espanya, encara que ignorats, segons Miserachs, pels tribunals espanyols.Segons l'autor, en cas que el camí democràtic cap a un referèndum estigués barrat per la intransigència de l'Estat, i si el bloc sobiranista assolís la victòria en successives eleccions democràtiques celebrades a Catalunya, una declaració unilateral podria estar ajustada al dret internacional.L'exconseller de Justícia Carles Mundó ha subratllat que el llibre de Miserachs "ajuda l'independentisme a fer el diagnòstic" en un context que "no té dreceres" i n'ha destacat la recepta que aporta: la confiança en els ciutadans i el seu vot. El final del laberint són les urnes, ha dit Mundó. L'exconseller ha afirmat que "la mesa de diàleg no ens durà ara a la sortida, però no n'hi haurà sense mesa de diàleg i desvincular-nos del diàleg ens faria més febles".Mundó ha apel·lat a recuperar les raons que poden argumentar la solidesa d'un estat propi com a projecte polític de futur. Ha fet una crida a l'optimisme, nodrit amb una perspectiva històrica si es mira enrere, només a deu anys vista, quan l'independentisme només tenia 14 diputats al Parlament.L'advocat Jordi Domingo, portaveu de Constituïm, ha assegurat que "venim d'una transició fallida, quan ens vam creure que les tres nacionalitats històriques serien reconegudes". Una il·lusió que, segons ell, va durar tres anys, del 1978 al 1981, quan "el rei fa el cop d'estat amb el deep state i s'aprova després la Loapa". Domingo ha criticat que no s'haguessin fet dues grans depuracions: a la policia i a la judicatura.Domingo s'ha manifestat convençut que "l'Estat mai dialogarà". ha descrit un escenari en què "s'està en guerra" i en què "la justícia és l'exèrcit de l'estat espanyol". Però també ha afirmat, a una pregunta del públic sobre si es pot negociar amb qui ha declarat la guerra a Catalunya, que ell és optimista a condició que "es faci pressió". Ha dit que, com a advocat, ha negociat tota la seva vida i que la pressió és bàsica. "Si no pressionem, la batalla la té guanyada l'Estat".

