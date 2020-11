El Grup Barnils adverteix contra les pressions polítiques a TV3

El Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB) s'ha posicionat aquest dimarts en un comunicat contra les pressions polítiques a TV3, que s'han fet evidents amb la filtració de trucades de telèfon intervingudes en el marc de l'operació Volhov, i més concretament de la conversa entre la periodista Pilar Rahola i l'exdirigent de CDC David Madí El GPRB afirma que la cadena "es troba en un moment crític pel que fa a la definició del seu model de televisió, els problemes de finançament, el seu paper en el foment de la llengua catalana i una projecció de futur que n’asseguri la penetració entre infants i joves". En aquest context, sosté, "sense una aposta política decidida per enfortir la governança i el prestigi dels mitjans públics, difícilment recuperaran el seu paper de centralitat".El Grup Barnils critica la situació del consell de govern de la CCMA. "El debat social generat arran de l’esmentada conversa arriba en un moment delicat en la governança de la CCMA: un any després de l’aprovació de la llei, que no acaba amb el control polític dels òrgans gestors, encara no se n’ha renovat el Consell de govern, on hi queden només quatre dels sis membres i que ja fa més de dos anys que estan en funcions", recorden. Lamenten que els "aprofitin aquesta situació –de la qual són responsables– per exercir pressions a una televisió pública cada cop més fràgil".

