Un professor de Harvard adverteix de la tercera onada a l'Estat i explica quan arribarà

El professor d'Epidèmies i Salut Pública de la Universitat de Harvard, Elvis Garcia, afirma que l'estat espanyol pot afrontar una tercera onada de la pandèmia de coronavirus entre el febrer i el març de l'any 2021. Aquest fet es produiria, segons ell, si les autoritats no prenen ara mateix mesures restrictives per a frenar els contagis. García va ser entrevistat ahir a la Cadena SER i va llançar un clar advertiment: "Si ens relaxem de cara al Nadal pot haver-hi un clar repunt de casos. [...] El contrari seria una sorpresa"."Ara els casos estan baixant, arribarem a mitjans de desembre amb nombres més optimistes. Això farà que la gent es relaxi, que els hostalers pressionin el govern per a tornar a obrir..." va explicar el professor expert en epidèmies. A més, García va fer responsables els membres de l'executiu de la Moncloa perquè reclama "un missatge clar des de ja en mesures restrictives" o, com explica ell, en el cas contrari "durant el febrer i el març del 2021 estarem igual que el setembre i l'octubre d'aquest any".García va subratllar que necessitem "un missatge clar des de ja, mesures fermes que poden ser restrictives" perquè, en cas contrari, "al febrer i març estarem com aquí al setembre i octubre", va sentenciar.