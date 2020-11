La fragilitat econòmica del Barça aboca el club a una retallada brutal del límit salarial

La situació econòmica del Futbol Club Barcelona segueix complicant-se amb un cop molt dur que podria afectar a la configuració de la plantilla i la capacitat de l'equip per competir al màxim nivell: el límit salarial del club ha estat rebaixat un 42%.Aquest fet significa que el Barça passa de poder destinar 656 milions d'euros als salaris de la plantilla a només 382 en una temporada. És a dir, una retallada de 274 milions en una sola temporada.Les xifres de la competició van a la baixa en general, a causa de la pèrdua d'ingressos del món del futbol pels efectes de la pandèmia. Però, en tot cas, el Barça és el club que ha vist com més se li redueix el màxim de despesa en salaris, només igualat pel València, també amb un 42%.Clubs com el Reial Madrid -que ha superat el Barça com a club amb més marge- o l'Atlètic de Madrid han patit un descens del 27%, mentre el Sevilla es manté exactament igual que el curs anterior i el Vila-real, la Reial Societat o l'Athletic Club experimenten un creixement del sostre de despesa d'entre el 16 i el 28%.A Segona, l'Espanyol és el club amb el límit salarial més alt amb més de 45 milions de marge, fins i tot superior al de diversos clubs de Primera com el Llevant, l'Elx o el Cadis. El Sabadell i el Girona, en canvi, es troben a la part més baixa de la taula amb 4,8 i 4,2 milions de límit, respectivament.

