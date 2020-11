Podem es fa enrere i retira el suport a la creació d'una comissió sobre l'operació Volhov

Unides Podem ha retirat la signatura de la petició de crear una comissió d'investigació sobre el cas Volhov al Congrés dels Diputats. La formació considera que és "convenient" que siguin els partits de l'oposició els que impulsin aquesta sol·licitud, i no pas un dels socis de govern a la Moncloa. Gerardo Pisarello, portaveu d'En Comú Podem, ha estat l'encarregat de donar explicacions després d'anunciar la retirada de la firma.La comissió vol investigar la filtració de converses privades en el marc del cas Volhov i determinar si hi ha "una trama parapolicial" darrere d'aquesta investigació contra empresaris del procés. En l'escrit conjunt, que ja no compta amb la firma de Podem, els partits diuen que la comissió ha de servir per saber "quins membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat són els responsables de les filtracions del sumari i de les gravacions de converses privades". Així, es vol determinar si darrere de tot plegat hi ha una trama parapolicial "al marge de la legislació i el control democràtic".A preguntes dels periodistes, Pisarello ha evitat respondre si el PSOE ha demanat a Podem que retirés la signatura del document i s'ha limitat a dir que a la formació li ha semblat "convenient" fer-ho. ​La setmana passada, Podem va subscriure la creació de la comissió juntament amb ERC, JxCat, la CUP, Bildu i el BNG. Malgrat no donar-hi suport a través de la signatura, Pisarello ha remarcat que Podem està a favor de la comissió i així ho votarà quan toqui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor