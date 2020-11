Absolts els vuit activistes que s'exposaven a dos anys de presó per ocupar una oficina del BBVA

El jutjat penal 25 de Barcelona ha absolt els vuit activistes per a qui la Fiscalia demanava dos anys de presó per ocupar una oficina del BBVA a Barcelona el 2017. La jutge Maria Lluïsa Maurel considera que no s'ha pogut acreditar cap tipus de violència o intimidació exercida pels acusats, ni tampoc els danys que el Ministeri Fiscal assegurava que havien provocat, segons la sentència a la qual ha tingut accésL'ocupació es va produir a l'oficina situada a Sant Andreu, en el marc d'una acció convocada per la PAH. LF'objectiu era reclamar l'aturada de diversos desnonaments en pisos propietat del banc així com negociar dacions en pagament en casos d'impagaments hipotecaris. L'ocupació va durar menys de 48 hores i la jutge considera provat que el banc va permetre la presència dels activistes mentre durava la negociació.El BBVA no va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra fins l'endemà de l'inici de l'acció i quan els agents van entrar a la sucursal per comunicar-ho als ocupants, aquests van marxar. Això no va evitar que els acusats fossin identificats per la policia.La jutge, però, no considera provat que els vuit acusats estiguessin participant a l'ocupació. Una d'elles va ser identificada el 2 de març a l'exterior de la sucursal i la resta el dia 3 al migdia. "Amb independència que estiguessin dins l'oficina o a l'exterior i que fossin membres o simpatitzants de la PAH, només queda acreditat que els set acusats estaven a l'entitat bancària en el moment de la seva identificació", diu la jutge. "No es pot presumir que tinguessin coneixement de l'ocupació perquè quan els agents els van comunicat que hi havia una denúncia de l'entitat bancària, immediatament van abandonar l'oficina", afegeix.La jutge fins i tot tira d'ironia i fa referència a la possibilitat que els acusats només haguessin anat al banc a "menjar macarrons". Durant el judici, els set identificats a l'interior del banc van explicar que era això el que estaven fent quan els Mossos van informar-los de la denúncia.La sentència, doncs, posa punt final a una causa iniciada arran de la denúncia del BBVA. L'entitat es va retirar més tard del procés però la Fiscalia va mantenir la petició de dos anys de presó per als vuit acusats.Coincidint amb l'inici del judici, les PAH de Catalunya, el Grup d'Habitatge de Sants, l'Obra Sosical Barcelona i el Grup d'Habitatge de les Corts -grups als quals pertanyen ara els activistes absolts- van impulsar una campanya per denunciar la "repressió" a la qual s'enfrontaven els acusats i la voluntat de la Fiscalia de "silenciar" el moviment per l'habitatge.

