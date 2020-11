El judici a Dani Gallardo queda vist per a sentència

Tras las últimas declaraciones de Dani Gallardo en sede judicial, desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid hemos visto la necesidad de explicar nuestro posicionamiento y desvincularnos del proceso. pic.twitter.com/VOH9sEwR5c — Movimiento Antirrepresivo De Madrid (@AntirrepreMad) November 17, 2020

El judici de Dani Gallardo ha quedat vist per a sentència aquest dimarts. El jutge preveu que la sentència es faci pública d'aquí un mes. El jove gadità, que fa mes d'un any que es troba en presó preventiva a Alcalá-Meco, s'enfronta a una petició de la Fiscalia de sis anys de pena privativa de llibertat per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions greus. En la sessió d'avui a l'Audiència de Madrid han comparegut els pèrits i, segons la defensa, no s'ha pogut acreditar la culpabilitat de Gallardo en les lesions dels agents de la policia espanyola.Fonts de les defenses consultades perconsideren que les pericials mèdiques evidencien que les lesions no són compatibles amb el relat dels fets i que en cap moment els agents van córrer un risc greu a la integritat física. Tampoc coincideix amb la realitat el relat que han fet els tècnics de l'ajuntament de Madrid en relació als contenidors cremats aquell dia al centre de la capital espanyola. A les conclusions, la defensa de Gallardo ha insistit en les contradiccions de la versió policial.Segons el relat de la Fiscalia, Gallardo participava en una manifestació a la Plaza Canalejas de Madrid juntament amb un grup de 80 persones "que portaven pals i llambordes" i que "van causar desperfectes al mobiliari urbà i van agredir altres vianants". Els agents antidisturbis que s'havien desplegat en motiu de la concentració els van perseguir fins la Plaça Santa Ana però alguns membres del grup "van fer barricades amb contenidors i els van intentar incendiar".Els agents van agafar la seva amiga Elsa Vilkki, que segons el relat de la Fiscalia també havia participat "juntament a la massa violenta en nombrosos danys al mobiliari públic i a les agressions als vianants". Segons aquest relat de la Fiscalia, mentre un dels agents l'intentava retenir "l'acusat Dani Gallardo el va colpejar per l'esquena i de manera violenta amb un pal de fusta d'uns 90 cm de llarg i 7 d'ample amb sis claus que el travessaven" en dues ocasions al casc de l'agent. Un altre agent el va detenir.En la primera sessió del judici celebrada fa dues setmanes, Gallardo va negar davant del tribunal cap agressió a agents durant les protestes per la sentència. Segons va explicar, els agents estaven colpejant la seva companya i ell va intentar protegir-la amb el seu cos. "Preferia que em peguessin a mi que a ella", va dir davant del tribunal. Gallardo va negar que utilitzés cap pal per colpejar els agents -com sosté la policia i la Fiscalia- ni que formés part de cap grup antisistema.El Moviment Antirepressiu de Madrid s'ha desvinculat del procediment que afecta Gallardo. El grup considera que les seves declaracions davant del jutge van en contra dels seus principis i per això ha anunciat que deixen de donar-li suport des d'avui mateix. "No demanem que s'autoincrimini cap acte, però sí mantenir, com a mínim, la mateixa actitud de lliure que els ha dut a ser detinguts", diuen en un comunicat. El judici de Dani Gallardo espera sentència, que previsiblement es farà pública d'aquí un mes.

