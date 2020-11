La UE manté en secret els contractes i els preus per comprar vacunes

La Comissió Europea ha insistit aquest dimarts en què no pot fer públics els contractes que està signant amb companyies farmacèutiques per a la compra anticipada dels seus candidats a vacuna contra la Covid-19 per raons de confidencialitat, però ha assegurat que els preus acordats perquè els Estats membres les adquireixin seran "assequibles".En una roda de premsa, el portaveu de Salut de l'executiu comunitari, Stefan de Keersmaecker, ha incidit en les raons que ja va compartir davant el Parlament Eurpoeo la comissària del ram, Stella Kyriakides, i ha defensat que les negociacions tenen lloc en un entorn "molt sensible" i que els contractes que es pacten s'inclouen "clàusules de confidencialitat". A més, ha explicat que Brussel·les també està interessada a mantenir ocults els detalls dels contractes perquè desvetllar podria dificultar les negociacions amb altres firmes."Volem mantenir la integritat de les negociacions amb altres companyies. Si publiquéssim informació sensible la negociació amb altres empreses, seria extremadament complicada", ha apuntat. De Keersmaecker sí que ha ressaltat que la Comissió Europea es pren "extremadament seriosament" aquestes converses amb grups farmacèutics i per a això es fixa en un "paquet" de criteris, com són el preu de cada dosi, la capacitat de producció, la tecnologia utilitzada en el desenvolupament del candidat a vacuna o la capacitat per a lliurar les dosis adquirides.Tot i que ha insistit que el preu que acord amb cada companyia és una dada confidencial, sí que ha assegurat que les autoritats europees busquen que les vacunes no només siguin "efectives i segures" sinó també "assequibles". "És un principi important de la nostra estratègia de vacunes"; ha dit. De Keersmaecker ha evitat també donar detalls sobre les negociacions amb Moderna, que va anunciar aquest dilluns que el seu candidat a vacuna compta amb una eficàcia del 94,5%, i s'ha limitat a recordar que l'acord preliminar assolit a l'agost amb aquesta empresa contempla la compra de 80 milions de dosis i l'opció d'adquirir altres 80 milions."Ens agradaria construir una cartera diversificada i àmplia de diversos candidats a vacuna que siguin eficaces i segures. No puc dir més sobre les negociacions amb Moderna", ha afirmat el portaveu de Salut de la Comissió Europea. A manera general, ha subratllat que la Comissió Europa espera que cada fabricant de vacunes amb el qual ha segellat un acord sigui capaç de produir-les i lliurar-les tan aviat com hagi obtingut en un futur l'autorització corresponent per a la seva comercialització."Sabem des del principi que hi ha un risc que una vacuna no resulti reeixida. Intentem reduir aquest risc amb inversions en diverses companyies però som conscients que el risc existeix", ha remarcat el portaveu, que ha defensat que Brussel·les inverteixi els seus contractes a millorar la capacitat de producció de cada fabricant.