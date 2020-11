Una desescalada amb interrogants: tots els dubtes que el Govern no ha resolt

El que ha passat avui és una falta de respecte total a:

- tècnics i la feina que fem des de fa mesos amb la #covid19 #coronavirus

- ciutadans que mereixen tenir certeses i no rumors

- activitats econòmiques afectades per aquesta enorme crisi

- institucions que ens representen — Sergio Delgado Molina (@sergiodelgado76) November 17, 2020

Un full de ruta per conviure amb la segona onada. Així es podria resumir el pla en quatre fases del Govern que marcarà la pauta de les restriccions durant els pròxims mesos. Es tracta d'un esborrany que el Procicat ha de ratificar en les pròximes hores i que continua estant en discussió, però que té la vocació d'impedir que es repeteixin els errors de la precipitada desescalada que es va fer a les portes de l'estiu. Una de les principals conclusions que se'n deriven és que les mesures dràstiques per intentar frenar la pandèmia es mantindran vigents durant el Nadal.La planificació que fa el Govern no està exempta de tensions que s'acaben traduint, novament, en dubtes sobre quines directrius haurà de seguir la població. Per una banda, perquè els sectors afectats pels tancaments forçats, especialment el de l'hostaleria, reclamen prémer l'accelerador per contenir pèrdues. I, per l'altra, perquè tampoc hi ha unanimitat entre els consellers de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC a l'hora de fixar l'abast i el calendari de les restriccions. Les discrepàncies sovint es tradueixen en disfuncions comunicatives, ja sigui perquè hi ha qui s'avança a l'hora d'apuntar-les públicament sense que estiguin del tot tancades o bé perquè salten a la palestra a través dels mitjans de comunicació sense haver estat aprovades ni comunicades als sectors afectats.Tot plegat, es tradueix en una confusió des del punt de vista de la ciutadania, que espera una pauta clara de cara a uns mesos, els de l'hivern, que els epidemiòlegs apunten que poden ser els més complicats de la pandèmia i que estan marcats per les festes nadalenques. Significatiu ha estat el missatge a Twitter del subdirector general de Protecció Civil, que ha assegurat que, de nou, s'ha produït una "falta de respecte" amb la publicitació de mesures encara no aprovades.A continuació, els principals interrogants que planen sobre com viurem els pròxims mesos.La data de partida és el pròxim dilluns 23 de novembre, quan està previst que s'iniciï la primera de les quatre fases de flexibilització. Per avançar de fase i, per tant, flexibilitzar restriccions, primer caldrà que hagin passat un mínim de 15 dies, però també que la velocitat de transmissió estigui per sota de 0,9, com en aquests moments. Si se situa entre 0,9 i 1 no es progressarà de fase i es mantindran les mesures vigents. Si, en canvi, es disparen els contagis i els ingressos, i se situa per sobre de l'1, es revisaran les restriccions i, fins i tot, es pot fer marxa enrere per endurir-les.És per això que el final de la desescalada és incert i dependrà de les dades epidemiològiques, que s'avaluaran cada dues setmanes per determinar si s'avança o no en les flexibilitzacions. A més, el relaxament es farà per territoris, amb la qual cosa la velocitat tampoc serà uniforme a tota Catalunya, sinó que estarà supeditada als indicadors de la pandèmia en cada àrea.Una cosa és què marca l'esborrany i l'altra és què reclama el sector. Segons el document en discussió amb el qual treballa Salut, a partir del dia 23 obriran terrasses i interiors de locals amb l'aforament limitat al 30% , i entre les sis del matí i les cinc de la tarda, una capacitat que s'incrementaria al 50% en la segona fase i que es mantindria així durant tota la desescalada. El gremi, però, ha reclamat obrir ja a partir del divendres i amb la terrassa al 100% de capacitat i l'aforament interior d'entre el 30% i el 50% en funció de la capacitat del local per mantenir les distàncies entre taules. Plantegen un calendari més curt, de tres fases, que fixa el 7 de gener com la data per recuperar l'aforament complet.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que "no hi ha res decidit" a hores d'ara i, de fet, el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, veu amb bons ulls bona part del pla proposat pel sector, però aquest té l'inconvenient que s'ha plantejat al marge dels indicadors epidemiològics. El gremi ha demanat públicament que la conselleria d'Empresa s'incorpori al Procicat i que Tremosa sigui el seu interlocutor directe, petició que incomoda el Departament de Salut.Pel que fa a la cultura, tant cinemes com teatres, museus i sales d'exposició reobriran previsiblement a partir del dilluns amb la capacitat limitada al 50% i un topall de màxim 600 espectadors en el cas dels locals més grans. Les instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure, així com les piscines i la pràctica esportiva federada, es reactivaran també al 50% del seu aforament.Si el pla compta amb quatre fases separades entre elles en el calendari per un mínim de 15 dies, vol dir que la desescalada té una durada mínima de dos mesos. De principi a fi, es mantindran tant el tancament perimetral de Catalunya com el toc de queda des de les deu de la nit fins a les sis del matí. És una de les qüestions que sí que ha aclarit el Govern fins ara i que pot tenir una afectació directa en la bateria de celebracions del desembre, com ara el pont de la Immaculada Concepció i, per descomptat, el Nadal.D'entrada, el confinament per municipis el cap de setmana es mantindrà fins almenys el 9 de desembre. A partir d'aquí, i en funció de l'evolució de l'epidèmia a cada territori, es podria ampliar a la comarca durant la segona fase, mentre que en la tercera s'estén a l'àrea sanitària. No seria fins al darrer tram, el quart, quan es podria circular tant en dies laborables com en cap de setmana per tota Catalunya. Això planteja un altre dubte: es podrà canviar d'àrea per visitar la família per Nadal tenint en compte que coincideix en cap de setmana? Per calendari, la quarta fase, la que permetria circular per tot Catalunya, no arribarà, com a molt aviat, fins al 2021 en aquells territoris on l'evolució sigui bona.El cap de setmana passada, en una entrevista a RAC1, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va obrir la porta a fer una excepció en el confinament per municipis per poder assistir a actes culturals , una proposta llançada que no queda recollida en les previsions actuals del Govern.Els anteriors interrogants plantejats encaminen la resposta: no. L'escenari topa amb les proclames que s'havien fet setmanes enrere, quan es demanava a la població complir amb les mesures per "salvar" el Nadal. D'entrada, que es mantingui el toc de queda condiciona els sopars, ja que a les deu tothom ha de ser al seu domicili. A més, durant la tercera fase, la que coincidiria amb les festes nadalenques si l'evolució fos bona, encara no es pot circular per tot Catalunya, amb la qual cosa, d'entrada, no es podran visitar familiars que visquin en altres àrees sanitàries a no ser que el Govern permeti una excepció aquell cap de setmana.Una de les flexibilitzacions que poden coincidir per Nadal és que les trobades puguin ampliar-se de sis a deu persones provinents de dues bombolles de convivència habituals o una bombolla ampliada, és a dir: les persones que viuen en dos domicilis però amb un topall de deu. En tot cas, els epidemiòlegs aconsellen mantenir el límit en sis persones i insisteixen en reduir les trobades i la interacció social per evitar una tercera onada a partir del pròxim gener.Aquesta és una altra de les qüestions sobre les quals hi ha polifonia dins del Govern. Just després que des de Madrid s'hagi anunciat que a la capital espanyola i la resta de la comunitat es faran tests d'antígens gratuïts a tota la població abans del Nadal, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat que l'executiu està treballant en una "estratègia per testar massivament" la població de Catalunya . Ha precisat que s'està estudiant aquest escenari que implica una "organització complexa" amb els 8 milions de tests adquirits per Salut i que anirà a càrrec de le[]s arques públiques.Amb tot, des del Departament de Salut responen que en aquests moments és precipitat parlar d'un cribratge massiu a tota la població i demana "no córrer" fins que tot estigui lligat. De fet, especifiquen que ara estan treballant en el pla anunciat perquè les farmàcies puguin fer tests amb prescripció mèdica.

