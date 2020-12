DO Montsant, vins en un ric mosaic de terres

4. Vinyes entre els 50 i els 700 metres

5. Varietats recomanades i autoritzades

6. Uns vins fidels als orígens

7. Una història mil·lenària

8. La DO

9. Enoturisme: descobrir les catedrals dels vins

Les vinyes de laes troben plantades entre els 50 metres sobre el nivell del mar en les zones més baixes, i els 700 metres en les zones més elevades.D’entre les varietats de raïm autoritzades per la DO Montsant, destaquen quatre que poden ser considerades històriques i predominants. En el cas de les blanques es tracta de la garnatxa blanca i el macabeu, i en el cas de les negres de la garnatxa negra i la carinyena, que representen més del 65% de les vinyes del Montsant.Aquestes varietats històriques i autòctones són les que s’adapten millor al territori i les que doten de singularitat a la DO Montsant dins el panorama vitivinícola mundial.A més d’amb aquestes varietats històriques, a la DO Montsant hi podem trobar vins elaborats amb chardonnay, moscatell, pansal, parellada, cabernet sauvignon, garnatxa peluda, merlot, monastrell, picapoll negre, syrah i ull de llebre.La DO Montsant té les següents varietats autoritzades.ChardonnayGarnatxa blancaMacabeuMoscatell de gra petitPansalParelladaCabernet sauvignonSamsó o carignaneGarnatxa negraGarnatxa peludaMerlotMonestrellPicapoll negreSyrahUll de llebreEls vins de la DO Montsant són fidels al seu origen, resultant uns vins únics que parlen de com un clima de contrastos, l’orografia accidentada, la variabilitat de sòls, les varietats de raïm i la mà de l’home influeixen per donar vida a uns vins singulars, amb identitat. Els vins Montsant aporten diversitat i enriqueixen la DO, alhora que la defineixen de manera global.Els vins negres són els més comuns a la DO Montsant. Més del 90% de la producció de raïm correspon a varietats negres, on destaquen la garnatxa i la carinyena, per ser les més ben adaptades a les condicions de la DO i les que millor transmeten la seva identitat. Totes dues donen vins amb cos, molt aptes per a la criança. La garnatxa negra té un perfil aromàtic molt sensual, de gran complexitat, i produeix uns vins ben estructurats. Per la seva banda, la carinyena és aromàticament molt intensa i produeix vins de grau moderat i amb molt bona acidesa.Els vins blancs s’elaboren maoritàriament amb les dues varietats tradicionals de la zona: la garnatxa blanca, amb més cos i estructura, i el macabeu, que dóna vins més fins. Totes dues es distingeixen per la sedositat, l’estructura i les aromes elegants i subtils.Els rosats han guanyat presència amb els anys. Són intensos en nas i sedosos en boca, i destaquen per les seves aromes fruitades.A més, són de llarga tradició en aquest territori els vins generosos. Antigament, quan els cellers eren familiars, era habitual tenir una bóta de vi ranci i una altra de vi dolç. Actualment, l’elaboració de vins de licor tradicional està molt més sistematitzada però sense perdre espai en la totalitat de la producció. A més, dolços, rancis i misteles han recuperat darrerament el seu prestigi com a producte gourmet.A la DO Montsant el paisatge i el vi han anat de la mà al llarg dels segles i on fins i tot les vinyes velles, cuidades com autèntics tresors, tenen Història amb majúscules. Una Història que, amb empenta i entusiasme renovat, camina cap al futur.La relació d’aquest territori amb la vinya i el vi ve de tan lluny com queda l’Imperi Roma; al poble de Marçà s’hi ha trobat restes d’un assentament romà, i entre les peces descobertes hi ha àmfores de vi que molt probablement es destinava al consum de la gran Tàrraco.Però no va ser fins a l’Edat Mitjana que es va produir la primera expansió de la vinya als pobles, concretament amb la conquesta i repoblació de la zona per part dels cristians.Va ser llavors, durant la cristianització, de la mà dels monjos cartoixans de Scala Dei, quan el conreu va esdevenir indissociable d’aquesta terra. Ells van aportar noves tècniques de conreu que van potenciar el creixement de les vinyes per tota la zona. De fet, la implantació de la Cartoixa (1194) va ser prou important per a donar nom a tota una comarca geogràfica: Priorat, terres del prior.Als pobles que formen part de la DO Montsant, la producció de vi ha estat una constant al llarg dels segles. El comerç amb els països estrangers a través de Reus va contribuir als seus èxits internacionals. El punt àlgid d’aquest comerç va arribar el segle XIX, quan els vins de Montsant s’exportaven a França, destinats principalment als comerciants de Bordeus i del Rosselló.A finals del XIX, la plaga de la fil·loxera va desencadenar una llarga crisi al sector que va acabar propiciant l’aparició de les primeres cooperatives que van contribuir a mantenir el conreu a la zona i a evitar la despoblació.Els vins de la DO Montsant estan emparats per la normativa del Consell Regulador de la Denominació d’Origen. Aquest organisme està integrat pels representants de l’entorn vitivinícola: viticultors, elaboradors i l’Administració Pública. La seva missió és garantir la tipicitat i la qualitat dels vins que es produeixen en el territori. El reglament de creació, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 5 de novembre de 2001, estableix les especificitats de tots els vins que es produeixen sota l’empara de la DO. Aquest reglament va ser actualitzat i publicat al DOGC el 28 de juny de 2005, i és vigent en l’actualitat.El control dels vins s’exerceix des de la vinya fins a la seva comercialització. Els vins se sotmeten a diferents controls analítics i organolèptics per tal d’aconseguir el segell de garantia de la DO, que l’acredita davant del consumidor com un vi DO Montsant.La DO Montsant inclou algunes de les catedrals del vi, segurament els elements patrimonials més importants vinculats a la cultura vitivinícola del nostre país. Els cellers modernistes obra de Cèsar Martinell de Cornudella de Montsant ( Celler Cooperatiu de Cornudella de Montsant ) i Falset ( Cooperativa Agrícola Falset-Marçà ) són testimoni de la tradició en aquesta regió.A banda de patrimoni, la DO Montsant també és sinònim de paisatge. Per descobrir-lo, destaquen rutes a peu comTotes aquestes propostes i més es poden descobrir a l' apartat d'enoturisme de Turisme Priorat , el portal d'informació turística de la comarca.