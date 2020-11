Aturada parcial de l'atenció telemàtica als serveis socials de Barcelona a partir de dijous

A partir de dijous part dels treballadors dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona deixaran d'atendre els usuaris de manera telemàtica. La pandèmia ha provocat que els treballadors alternin setmanalment el treball presencial amb la feina a distància però no tots han rebut els ordinadors i telèfons necessaris per poder-ho fer i en alguns casos treballen amb dispositius personals. En aquest context, CCOO, CGT i la Intersindical-CSC demanan a la part de la plantilla que es veu afectada per la manca de recursos que segueixi el que han anomenat "aturada tecnològica" indefinida.La decisió s'ha ratificat avui, després que es prengués la setmana passada a través d'una votació en què hi van participar 259 treballadors, dels quals el 72,6% van secundar la convocatòria d'aturada parcial telemàtica. Fonts dels sindicats convocants consultades perasseguren no conèixer amb exactitud quants treballadors no tenen les eines necessàries per treballar ni tampoc quants seguiran finalment la vaga. Per tant, es fa difícil calcular quants usuaris dels serveis socials es veuran afectats.En la mateixa votació de la setmana passada també es va plantejar l'opció de convocar vaga però la proposta no va aconseguir la majoria necessària, tot i aconseguir el 48,7% dels vots. La crida a l'aturada apareix com a eina de pressió a l'Ajuntament després de mesos de reivindicacions arran de l'arribada de la pandèmia."La plantilla ha demostrat estar a l’altura molt per damunt d’una organització que no ha sabut articular les respostes necessàries ni cap a la seva plantilla ni cap a la ciutadania", asseguren els tres sindicats convocants en una carta enviada als treballadors. Entre les queixes principals, CCOO, CGT i Intersindical assenyalen la manca d’un protocol Covidd'atenció a la infància als serveis que hi treballen.A banda de demanar dispositius suficients perquè tots els treballadors puguin treballar telemàticament sense utilitzar els seus recursos, els sindicats reclamen l'"adequació" dels centres de serveis socials i la contractació de més personal tècnic i administratiu. També la cobertura immediata de les baixes que s'allarguin més de 15 dies, el reconeixement i increment del complement d’atenció salarial a les professionals de la unitat de gestió administrativa i una compensació per als professionals amb jornada reduïda que van fer jornada completa.També un registre on es facin comptar les hores extres, l'establiment urgent de canals i protocols eficaços de coordinació amb altres administracions i "cohesió política" dels partits per implementar polítiques socials compromeses. En l'àmbit polític els sindicats també plantegen la creació d'un pla d'emergència habitacional que inclogui un fons pel pagament de lloguers i relloguers i l'ampliació del parc públic d'habitatge i la creació immediata d’una taula tècnica d’emergència amb treballadores de base de tots els serveis socials essencials.Els sindicats preveuen convocar una nova assemblea la setmana que ve per valorar els primers dies d'aturada telemàtica parcial i esperar resposta per part de l'Ajuntament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor