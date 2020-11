Així denuncia el sexisme contra les dones un municipi valencià: cartells amb frases al carrer

El 80% de les adolescents i menors de 30 anys afirmen haver patit assetjament verbal de carrer, el qual el 90% de les dones als 19 anys ja ho han patit i el 33 % dels casos anteriors s'han produït en els mateixos centres educatius . La campanya no ha passat desapercebuda ni en els mitjans de comunicació ni a les xarxes socials , on alguns veïns de la localitat han mostrat el seu desacord amb la campanya qualificant-la de " de mal gust " .

L'Ajuntament del municipi del Verger, a Alacant, aposta per una acció artística performativa urbana de l'artista Vero McClain amb motiu del 25N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, per denunciar el sexisme en diferents aspectes de la societat. La creadora mostra al carrer diversos cartells en què es poden llegir expressions sexistes i de mal gust a les quals els dona la volta per plantejar què passaria si fossin pronunciades per dones en lloc d'homes.Escolta valent, voldria ser àrbitra per bufar-te el xiulet, 'Ie xic, si estàs malalt la meua clòtxina és medicina; 'Boniquet, és vore't passar i se'm fa la figa aigua' són algunes de les frases que es poden llegir en diversos espais de la via pública. L'artista explica, segons recull el consistori en les seves xarxes socials, que "la floreta és una qualificació física i estètica subjectiva que transforma el cos receptor en una cosa bonica en el millor dels casos, però en la seva majoria carregada de contingut sexual)".