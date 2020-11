El Homrani explicarà «en els pròxims dies» el cessament de la cúpula de Treball i Afers Socials

Poques explicacions ha donat el Govern del cessament de la cúpula del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es va anunciar a través d'un comunicat aquest dilluns a la nit. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, s'ha limitat a assegurar que serà el conseller Chakir El Homrani qui explicarà "les raons de fons" dels relleus "en els pròxims dies".Segons Budó, el conseller s'ha limitat a "donar compte" dels canvis durant la reunió del consell executiu i no ha explicat els motius perquè això correspon fer-ho a cada departament, que és "sobirà" tant per decidir-los com per argumentar-los.En concret, abandonen les seves responsabilitats el seu fins ara número dos, el secretari general de la conselleria, Josep Ginesta, que també s'encarregava de les competències en l'àmbit de treball, i el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias.Al seu lloc, el fins ara secretari d'Igualtat, Migrans i Ciutadania, Oriol Amorós, exercirà de secretari general del Departament. Les responsabilitat de l'àrea de treball passaran a mans d'Enric Vinaixa, actual director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral. Finalment, la nova secretària d'Afers Socials i Famílies serà Marta Cassany, actualment directora del Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

