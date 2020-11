Les mascaretes tindran un IVA del 4% fins que acabi 2021

Altres notícies que et poden interessar

​El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts per decret una rebaixa de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús al 4%, fins al 31 de desembre del 2021. Fins ara estaven gravades amb un 21% d'IVA, el tipus general. A més, el preu màxim decretat pel govern espanyol per a aquest producte de primera necessitat durant la pandèmia passa dels 0,96 euros a 0,62 euros.La rebaixa entra en vigor de forma immediata, segons ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha argumentat que l'objectiu és "facilitar que els col·lectius vulnerables puguin accedir.Montero ha explicat que l'executiu espanyol ha adoptat la mesura després que la Comissió Europea confirmés que no obriria a procediment d'infracció a Espanya pel canvi legal. Aquest missatge explicitat per Brussel·les serveix per blindar l'Estat davant una possible multa, segons la ministra.El decret també prorroga l'IVA del 0% als centres mèdics públics i privats fins l'abril del 2021 per importar material sanitari. Guants, bates impermeables, termòmetres i respiradors estan inclosos en aquest paquet. La mesura té caràcter retroactiu des de l'1 de novembre, quan va acabar la primera pròrroga d'aquesta iniciativa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor