ENQUESTA Estàs d'acord amb el pla de desescalada del Govern?

L'esborrany del pla de desescalada del Govern preveu reobrir la restauració en una primera fase en la qual es limitaria l'aforament al 30% i l'horari entre les sis del matí i les cinc de la tarda, tant a les terrasses com a l'interior. També es reprendria l'activitat a les instal·lacions esportives a l'aire lliure al 50%, segons ha avançat l'ACN i han confirmat fonts del Departament de Salut aSegons el document, el mateix percentatge s'aplicaria també per obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un aforament màxim de 600 persones. La resta de restriccions segueixen vigents en aquest primer interval. A les universitats es mantindrà la docència teòrica en format virtual i les extraescolars segueixen tancades. Pel que fa a la mobilitat, continuarà el tancament perimetral de Catalunya i el municipal de cap de setmana, així com el toc de queda. Les reunions seguiran sent de sis persones corresponents a una bombolla de convivència habitual. Què en penses? Creus que és el camí adequat?En el segon tram de la desescalada, a partir del 9 de desembre, la restauració podria obrir al 50%, i cinemes, teatres i sales de concerts al 70%, segons l'esborrany. Un canvi important serà el del confinament de cap de setmana, que passarà a ser comarcal. Es mantindran el tancament perimetral de Catalunya i el toc de queda. Les més grans de 800 metres quadrats podran recuperar tot l'espai sempre que mantinguin l'aforament a la meitat, però els centres comercials encara seguirien tancats. Pel que fa l'esport, la segona etapa preveu la reobertura de gimnasos al 50% sense vestidors. A més, s'obriran les extraescolars no reglades amb un sol alumne.En una tercera fase, les trobades ja podran ser de 10 persones corresponents a un màxim de dues bombolles de convivència habituals o una bombolla ampliada. El confinament de cap de setmana depassarà ja la comarca i funcionarà per regions sanitàries. La restauració podrà ampliar l'horari fins a les 21 hores. Els museus podran obrir al 70%, el mateix que cinemes, teatres i sales de concerts (màxim 700 persones). Els centres comercials reobriran al 30%, i l'esport passarà a un 70% d'aforament en exterior, mantenint el 50% en l'interior.Els canvis de la quarta fase inclouen recuperar el 100% de la presencialitat al batxillerat i cicles formatius, així com obrir totes les extraescolars i l'educació en el lleure. S'eliminarà el confinament de cap de setmana, però es mantindrà el tancament perimetral de Catalunya i el toc de queda. La cultura es quedarà en el 70%, però el màxim de persones en una sala podrà arribar a les 1.000. Es recuperaran les competicions esportives. Els centres comercials podran reobrir al 50%, excepte zones comunes. En actes religiosos, es podran aplegar un màxim de 1.000 persones. En tot aquest pla, la docència teòrica a la universitat es mantindrà de forma virtual.

