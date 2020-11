L'advocat d'Adrián Sas desmenteix el Govern i nega cap proposta d'ajornar el judici pels aldarulls al Parlament

David Aranda, advocat del veí de Vilafranca del Penedès, Adrián Sas, ha desmentit la portaveu del Govern, Meritxell Budó, i ha negat en declaracions acap proposta d'ajornament del judici que s'ha celebrat aquest matí a l'Audiència de Barcelona. En la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts, Budó ha assegurat que els serveis jurídics de la Generalitat van plantejar a la defensa de Sas ajornar la vista oral per trobar una solució i que els advocats ho van declinar. "És absolutament fals", ha deixat clar el lletrat defensor.La Generalitat demana cinc anys i mig de presó contra el jove pels aldarulls que van tenir lloc en les protestes pel primer aniversari de l'1-O al Parlament. El seu advocat assegura que es van comprometre a retirar l'acusació, però finalment això no ha estat així i aquest migdia el judici ha quedat vist per a sentència, amb la Generalitat exercint com a acusació particular al costat de la Fiscalia, que demana set anys de presó pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. Junts per Catalunya (JxCat) i ERC també es van comprometre al Parlament a retirar l'acusació. El judici s'ha celebrat aquest matí. Adrián Sas s'ha acollit al dret a respondre només a les preguntes de la seva defensa, i ha negat els fets que se li imputen. La Fiscalia, que sosté que va agredir diversos agents, i la Generalitat han insistit als testimonis dels Mossos si podien identificar l'agressor, i tots ells han assenyalat l'acusat "sense cap mena de dubte". Els advocats de la Generalitat han defensat l'actuació dels Mossos i la investigació que van fer sobre els aldarulls d'aquell dia al Parc de la Ciutadella.La defensa de Sas, al seu torn, ha criticat les diligències de la policia catalana i ha reivindicat la llibertat d'expressió per reclamar l'absolució del seu client. Així mateix, ha estat crític amb l'acusació de la Generalitat i ha retret l'advocat que l'hagi basat en "salvar els mobles" de l'actuació dels Mossos d'Esquadra. La vista s'ha celebrat amb una concentració de suport a les portes del Palau de Justícia, on unes desenes de persones han demanat l'absolució de Sas. Dos anys després dels fets, el cas espera sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor