JxCat reclama al govern espanyol 940 milions d'euros en ajudes a autònoms

JxCat ha registrat aquest dimarts 350 esmenes parcials als pressupostos generals de l'Estat, després que el Congrés rebutgés la seva esmena a la totalitat. En un comunicat, el partit liderat a la Cambra Baixa per Laura Borràs assegura que l'objectiu de les seves esmenes és "prioritzar" les ajudes socials i econòmiques per la covid-19.En concret, reclamen 180 milions d'euros per a un fons covid i 60 milions més per a un fons específic per a les poblacions de menys de 20.000 habitants. A més, reclamen una partida de 500 milions per a autònoms i emprenedors i uns 200 milions més per a petites i mitjanes empreses. I per impulsar l'ocupació juvenil, JxCat proposa 500 milions.JxCat recorda que una de cada quatre empreses que han fet fallida a l'Estat estan a Catalunya i que es tracta de negocis que han hagut de tancar per les restriccions a causa de la pandèmia.Pel que fa a l'habitatge, defensen que és "imprescindible" garantir el dret a l'habitatge a famílies en situació de vulnerabilitat i reclamen 300 milions per a ajudes i una partida específica de 150 milions per habitatge social al Baix Llobregat, una de les zones de més densitat de població a Catalunya.Un altre bloc de les esmenes fan referència a les "reivindicacions històriques" de la Generalitat i els "incompliments" en matèria de finançament. I en aquest capítol hi ha 3.649 milions de deute per la llei de dependència; 350 milions addicionals per a Rodalies; 50 milions per al transport públic.El partit també reclama impulsar "definitivament" el Corredor Mediterrani i 50 milions per revertir les conseqüències dels temporals Glòria i Dana. En l'àmbit de la sanitat, JxCat reclama partides que sumen 400 milions per destinar a la investigació i a l'atenció sanitària per fer front a la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor