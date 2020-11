El Govern anuncia un pla per fer tests massius a la població

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que l'executiu català està treballant en una "estratègia per testar massivament" la població de Catalunya. L'anunci arriba just després que la Comunitat de Madrid hagi fet públic que el seu objectiu és fer un test d'antígens gratuït a tots els seus ciutadans abans del Nadal Budó ha explicat que Salut ha comprat vuit milions de tests per fer aquest cribratge massiu, però ha aclarit que aquest escenari requereix una "organització complexa", però que pot ser molt útil per controlar la pandèmia. Aquesta estratègia es treballa en paral·lel al pla per reobrir a partir del pròxim dilluns alguns dels sectors afectats pels tancaments "Encara no hi ha res tancat ni decidit". Així ha respost la portaveu del Govern en ser preguntada sobre com reobriran els sectors de la restauració, la cultura i l'esport a partir del dilluns. Malgrat que s'hagi fet públic el pla de reobertura de Salut, que planteja reobrir bars i restaurants al 30% i la cultura amb un aforament del 50%, Budó ha insistit que es continua treballant amb els sectors afectats i que no serà fins aquest dimecres quan es prenguin decisions definitives.De fet, el plantejament de Salut no coincideix del tot amb les reclamacions del gremi de l'hostaleria, que reclama, a més, que sigui el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, qui intervingui en nom seu a les reunions del Procicat. Budó ha argumentat que no s'està treballant en una "desescalada" sinó en com reobrir determinats sectors en aquests moments clausurats i que en aquests moments no estan clars encara els percentatges d'aforament de la restauració, comerç, esport o cultura. Sí que ha aclarit que continuarà el toc de queda i el confinament perimetral i per municipis el cap de setmana.I és que, ha insistit Budó, tot just estem a les portes de l'hivern i les dades continuen sent elevades. "Encara estem gestionant encara aquesta segona onada", ha insistit tot afegint que treballen amb el binomi salut-economia a l'hora de prendre decisions. Sí que ha confirmat que la flexibilització es farà "en diferents fases i en funció de com evolucionin les dades". De fet, ha subratllat que el ritme de reobertura el marcarà si les dades continuen estabilitzades o en descens o no.La portaveu no ha volgut avançar com s'afrontaran les festivitats del desembre, però ha assegurat que es treballa amb l'objectiu que es pugui celebrar "el més normal possible" tant el pont del desembre com les festes de Nadal.

