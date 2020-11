La Moncloa planeja aprovar els pressupostos de l'Estat el 29 de desembre

El govern espanyol aspira a tancar l'any amb els pressupostos generals de l'Estat aprovats. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimarts que els comptes públics arribaran al Congrés el 29 de desembre, si es compleixen els terminis previstos per l'executiu de Pedro Sánchez. Es posaria fi així a un termini de dos anys de pròrrogues dels pressupostos aprovats pel govern de Mariano Rajoy.La data es revela en plenes negociacions entre els partits del govern de coalició i els possibles socis per tirar endavant els comptes. Per exemple, ERC exigeix augments d'impostos a les rendes altes i també ha plantejat com a condició un programa d'ajudes a autònoms i empreses de la restauració i altres sectors afectats per les restriccions sanitàries.Un altre dels possibles suports de l'executiu de Sánchez per aprovar els pressupostos és Bildu, un aliat que genera anticossos en alguns sectors del PSOE, com va manifestar la setmana passada el president extremeny, Guillermo Fernández Vara. Montero ha descrit com a "estèril" que es critiqui el suport del partit basc a la tramitació dels comptes públics i ho ha atribuït a l'estratègia de "desgast" del PP i de Vox, que van presentar esmenes a la totalitat dels pressupostos.Aprovar els pressupostos hauria de servir, segons la ministra d'Hisenda, per "minimitzar" l'impacte econòmic de la pandèmia. En aquest sentit, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha llançat missatges optimistes sobre "la capacitat de l'economia espanyola per recuperar-se" dels embats de la Covid-19. L'augment del PIB el tercer trimestre, ha dit, va superar les expectatives del govern espanyol.Calviño ha avançat que la setmana vinent probablement es coneixeran les dades sobre els ERTO sol·licitats durant la segona onada, si bé ha avançat que l'impacte econòmic dels rebrots no és "equiparable" al de la primera onada de la pandèmia. Segons la ministra d'Economia, els factors de risc que podien empitjorar la situació econòmica s'estan evitant, per les bones notícies sobre la vacuna i també "en l'àmbit geopolític", en referència a la victòria als EUA d'un Joe Biden que podria impulsar polítiques menys proteccionistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor