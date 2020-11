Fem servir la mateixa mascareta el triple de temps aconsellable, segons l'OCU

Altres notícies que et poden interessar

Els resultats d'una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revelen que allarguem el temps d'ús de les mascaretes molt per sobre del recomanat. De mitjana, les mascaretes d'un sol ús s'estan fent servir 12 hores, les reutilitzables fins a 13 abans de ser rentades i les FFP2 21 hores, superant amb escreix les 4 hores recomanades en el cas de les mascaretes d'un sol ús.Davant les dades d'aquesta enquesta, realitzada a 1.012 persones, l'OCU valora que són "molt preocupants" perquè l'ús de qualsevol mascareta més enllà del temps recomanat "compromet l'eficàcia dels seus filtres i conseqüentment augmenta el risc de transmissió de la Covid-19". A més, quan s'allarga el seu temps d'ús "augmenta de forma proporcional la presència de gèrmens en la seva superfície exterior, un risc afegit en cas de manipulació inadequada de la mascareta a l'llevar-la i posar-la", adverteix.OCU creu que aquest excés d'ús es deu en part al seu excessiu cost per a moltes famílies, i insisteix al govern perquè abaixi encara més el preu màxim fixat per a les mascaretes quirúrgiques, que també estableixi un preu màxim per a les higièniques i les FFP2, i que contempli el repartiment gratuït de mascaretes per al 10% de les famílies econòmicament més vulnerables.L'ús de mascaretes per a una família de quatre membres, amb l'IVA al 4%, suposa un cost mensual mínim 40 euros si utilitzen les higièniques d'un sol ús (utilitzant-ne una cada dia), tal com adverteix l'OCU. L'enquesta assenyala que es prefereixen mascaretes d'un sol ús, no reutilitzables.

