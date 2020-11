El Govern evitarà fins al 2021 les multes d'ofici als anunciants que vulnerin la regulació dels lloguers

L'Agència Catalana de Consum, dependent del Departament d'Empresa i Coneixement, no començarà a actuar d'ofici per sancionar anunciants que vulneren la llei de regulació del preu dels lloguers fins al 2021. Segons expliquen fonts oficials de l'agència a, les inspeccions d'ofici començaran a mitjans de desembre però les vulneracions que es detectin no seran sancionades sinó que abans s'instarà els anunciants a adaptar-se a la normativa.Un cop acabada aquesta fase, per la qual cosa encara no hi ha data, l'agència començarà una segona fase d'inspeccions en la qual sí que s'obriran expedients sancionadors a qui no respecti la llei. El Parlament va aprovar el 9 de setembre la llei de regulació de lloguers , que va entrar en vigor el 22 del mateix mes. Passaran tres mesos, doncs, fins que la Generalitat comenci a inspeccionar d'ofici els anuncis de portals immobiliaris i propietaris i encara no se sap a partir de quin moment del 2021 arribaran les primeres multes.Les fonts consultades recorden que si algun particular detecta una infracció pot recórrer a Consum i l'agència analitzarà el cas. L'agència ha rebutjat per ara informar de quantes denúncies s'han registrat i quin recorregut han tingut.El que sí que ha posat en marxa la Generalitat és una iniciativa per difondre la normativa entre portals immobiliaris, representants del sector i agents de la propietat immobiliària. "Un cop entra en vigor la llei, l’han de complir però des de la Generalitat s’ha cregut convenient reforçar el missatge", expliquen les fonts de Consum. Una estratègia, asseguren, consensuada amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat.Segons la llei aprovada el setembre, tots els anuncis han de mostrar quin és el preu de l'immoble segons l'índex de referència de la Generalitat i també l'import mensual que els anteriors llogaters pagaven cada mes. Un ràpid cop d'ull a portals immobiliaris permet comprovar que en molts casos la normativa no es compleix . La normativa preveu que les sancions per l'incompliment de la llei oscil·lin entre els 3.000 i els 90.000 euros, en funció de la gravetat de la infracció i la reincidència.El Sindicat de Llogaters, impulsor de la llei que es va acabar aprovant al Parlament, critica que la Generalitat encara no hagi iniciat les inspeccions d'ofici. "Les comparacions són odioses però quan es va decretar el toc de queda, el Govern va trigar menys de 24 hores en posar 130 multes. La llei que regula els lloguers es va aprovar fa quasi dos mesos i el Govern no ha posat ni una sola multa", afirma el seu portaveu, Jaime Palomera. "No estan mostrant voluntat política real de fer complir les lleis que s'aproven en matèria de dret a l'habitatge", afegeix.La llei també dona capacitat als ajuntaments per sancionar. Fonts de la regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que encara no s'ha incoat cap expedient sancionador i que l'estratègia municipal passa per analitzar i estudiar si els portals immobiliaris s’adeqüen als paràmetres de preus que estableix la llei.En paral·lel, la Generalitat encara treballa en una campanya informativa sobre el contingut de la llei. El Govern va anunciar a principis d'octubre que ja l'estava preparant , després que el Parlament votés a favor d'una proposta de resolució en aquest sentit impulsada per la CUP i que finalment va ser presentada conjuntament amb JxCat i ERC.A l'octubre, Justícia i Territori i Sostenibilitat feien referència a aquest "mandat parlamentari" a l'hora de definir el contingut de la campanya. La proposta de resolució demanava posar en marxa una campanya als mitjans de comunicació públics amb l'objectiu d'informar el conjunt de la ciutadania, elaborar un tríptic informatiu amb els punts bàsics de la llei en format digital d'accés lliure, així com la creació d'un manual en coordinació amb tots els actors implicats, el Sindicat de Llogaters i la comissió de seguiment i avaluació prevista de la llei.També impartir formació a tot el personal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, les oficines locals d'habitatge i les oficines de joventut amb l'objectiu que esdevinguin punts d'assessorament per les persones llogateres. Ara, el Departament de Justícia informa que és Territori i Sostenibilitat qui s'està encarregant de dissenyar la campanya i des de la conselleria de Damià Calvet expliquen que fins ara s'ha publicat una guia sobre la llei a les pàgines web dels dos departaments i s'ha enviat el material a les oficines locals d'habitatge.A més, està previst que comencin jornades informatives per a agents de la propietat immobiliària la primera quinzena de desembre. Les fonts consultades asseguren que no hi ha cap calendari previst d'impuls de la resta de mesures de la campanya.

