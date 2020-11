El govern espanyol amplia el termini per retornar crèdits de l'ICO

Altres notícies que et poden interessar

Noves mesures del govern espanyol per ajudar les empreses en dificultats per la crisi sanitària. El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts una pròrroga del període per tornar els crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) concedits a autònoms.Els préstecs es podran retornar en vuit anys, tres més que ara, i es podrà aplicar un període de carència de dos anys. Des que entri en vigor aquest canvi, els bancs tindran un termini màxim de 30 dies per respondre a les peticions d'ampliació dels préstecs.A més, s'amplia fins al 30 de juny del 2021 el termini de concessió de les dues línies de crèdits que estan en vigor a hores d'ara. Amb aquesta mesura, segons la vicepresidenta tercera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, "autònoms i empreses disposaran de més temps per recuperar-se". La vicepresidenta tercera ha explicat queLes mesures de suport als afectats pel coronavirus estan sent "eficaces", segons Calviño, si bé s'han d'adaptar "a cada moment" per donar resposta als possibles problemes de solvència que pateixin les empreses per l'emergència sanitària.Només es podran acollir als préstecs de l'ICO les empreses que no es trobin en concurs de creditors o amb un préstec en mora. Segons Calviño, el 73% dels préstecs concedits tenen un termini de devolució d'entre quatre i cinc anys, per la qual cosa empreses i autònoms disposaran ara de més temps per recuperar la seva activitat amb les mesures aprovades ara.

