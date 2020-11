La majoria dels 1.323 brots actius a Catalunya es troben a la ciutat de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

El nombre de brots actius s'ha mantingut molt estable durant l'últim mes, malgrat l'evident millora de la situació epidemiològica. Segons les últimes dades, Catalunya en pateix 1.323, però el 59,3% d'aquests estan concentrats a la ciutat de Barcelona. Així consta en un informe de la secretaria de la Salut Pública de la Generalitat, fet públic aquesta setmana i que fa referència a la situació del 7 de novembre.Segons les dades de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, 785 d'aquests 1.323 brots actius es troben a la capital catalana, mentre que la regió de Barcelona sud n'agruparia 163 i la de Girona, 124. Molt per sota, la zona de vigilància epidemiològica de Tarragona en suma 61; la del Barcelonès nord-Maresme, 59; la de Catalunya Central, 55; la del Vallès, 37; la de Lleida-Alt Pirineu-Aran, 31; i la de les Terres de l'Ebre, tan sols 8.El gruix d'aquests brots va afectar directament 6.809 persones, 228 de les quals van haver de ser hospitalitzades i 58 van morir. 15.234 més van ser contacte dels que van donar positiu. Sigui com sigui, Barcelona no suma en aquest cas la majoria d'afectats, sinó tan sols 2.907 (el 42,7%), ja que cada brot hi tindria menys implicats que la mitjana, i fins i tot el nombre de contactes és superior a Barcelona sud.La capital catalana, de fet, es troba en tercer lloc pel que fa a ingressats a causa d'aquest brots, amb 57, per darrere de Girona (70) i Barcelona sud (62), i tan sols van produir-se dos dels 58 morts provocats pels brots actualment actius. La majoria van tenir lloc a Tarragona, on s'han patit 33 de les 58 defuncions. Per tant, la gravetat de cada brot, pel que fa a afectats i conseqüències, és molt diferent, en funció de l'àmbit on es produeix i el perfil dels implicats.Ara bé, què és un brot? Es tracta d'un grup de, com a mínim, tres persones que no conviuen juntes i que s'han contagiat en un mateix espai -lloc de treball, acte social...- o, en el cas de les residències, un sol infectat ja es considera brot. Per tant, els brots no engloben tots els contagis que tenen lloc arreu, sinó tan sols aquells amb un mateix epicentre, els quals poden ser especialment perillosos si aquestes persones infecten ràpid altres contactes, atès que el creixement exponencial pot ser difícil de controlar.Fins a finals de setembre, la quantitat de brots actius identificats en els informes de Salut Pública se situava per sota del miler, però a principis d'octubre es van disparar per sobre dels 1.300, d'on ja no han baixat, arribant-se a situar en 1.683 en l'informe del 24 d'octubre. Cada cop més, però, s'han anat concentrant a la ciutat de Barcelona. N'hi havia menys de 300 actius durant el setembre, a principis d'octubre es van disparar fins prop dels 500 i, en les últimes setmanes, s'han estabilitzat entorn els 800, tal com s'observa en el gràfic inferior.Ara bé, on tenen lloc aquests brots? El principal focus, segons tots els informes publicats, és el familiar o en domicilis, amb més de la meitat de brots. Segons les últimes dades, n'hi ha 692 d'actius en aquest àmbit que afecten a 2.403 persones. El segon lloc són les residències de gent gran. L'impacte en aquests centres és motiu de preocupació , per la dificultat del control i per la vulnerabilitat de les persones. I malgrat que es considera brot quan hi ha un sol contagi, els 250 brots actualment actius a geriàtrics afecten 1.766 persones, cosa que vol dir que cadascun deriva en entre set i vuit contagis.En tercer lloc, se situa l'àmbit de l'ensenyament, amb 232 brots i 1.347 afectats, tot i que la situació als centres educatius ha millorat molt les últimes setmanes. D'aquests, 50 es van produir a ESO, 42 a batxillerat, 24 a graus de formació professional i 21 a primària, la mateixa xifra registrada en instituts (sense diferenciar-hi el nivell educatiu). Força per darrere, es troben els brots detectats al món laboral (44), altres residències (30), centres sanitaris (21) o d'origen mixte (24), és a dir, que un contagi en un brot deriva en més contagis en altres espais per algun dels afectats.

