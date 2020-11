Oriol Mitjà assegura que seria «un dels primers» a posar-se la vacuna

🦠 #COVID19 | @oriolmitja [infectòleg del @hgermanstrias]



"Seria dels primers a posar-me la vacuna contra la #COVID19, estic molt content i satisfet amb els estudis clínics de @pfizer i de #Moderna" pic.twitter.com/BRHMwAhk4L — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) November 17, 2020

🦠 @oriolmitja, infectòleg @hgermanstrias: "El departament de @salutcat confon moltes vegades el que és ser garantista amb el que és ser buròcrata. I aleshores hi ha una sèrie de temes logístics que s'han de protocol·litzar i estandarditzar, sobretot en moment de pandèmia". pic.twitter.com/ZGKf2mfGWc — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) November 17, 2020

El doctor Oriol Mitjà ha assegurat en una entrevista a Ser Catalunya que ell "sí que seria dels primers a posar-me la vacuna" contra el coronavirus, tot i admetre que no és un expert en la matèria. "Sé que han sortit resultats molt bons i estic content i satisfet amb els estudis clínics de Pfizer i Moderna". L'investigador creu que les publicacions demostren que "funcionen molt bé" i que "els resultats finals no seran gaire diferents".Sobre la situació a Catalunya, Mitjà ha criticat que calgui prescripció mèdica per poder-se fer un test d'antígens a la farmàcia, tal i com estudia el Departament de Salut. Assenyala que la iniciativa de poder fer tests a les farmàcies és positiva però en discrepa en les formes: "No té sentit que calgui prescripció mèdica, els metges estem per fer diagnòstics i tractaments". Ha afegit que això suposaria "sobrecarregar" l'atenció primària i ha valorat que el que es planteja és l'"oposat" al que buscaria la mesura. D'altra banda, ha explicat que després d'analitzar les xifres de la primera onada a les residències s'ha observat que viure en aquest recurs "era un risc de morir". A la Metropolitana Nord hi van morir el 20% dels residents.Mitjà ha tornat a insistir en la necessitat d'ampliar l'ús dels tests d'antígens per poder anar recuperant parcel·les de la vida econòmica i social i ha situat en primer lloc teatres i cinemes. Ha afegit que ara per ara les úniques eines disponibles són els confinaments o la cerca activa de casos i ha optat per aquesta segona, especialment ara que s'iniciarà un nou procés de desescalada.L'investigador ha tornat a defensar els "bons resultats" que aquesta estratègia ha donat a Madrid, tot i que ha puntualitzat que això no vol dir que la valoració global de la segona onada per part de la Comunitat de Madrid hagi estat exemplar ja que van actuar "tard, malament i amb reticències". Tot i això, ha insistit que l'estratègia de testeig els ha permès mantenir constants els nous ingressos a les UCI, mentre que a Catalunya es va produir un "repunt" i va caldre un confinament.Mitjà ha afirmat que el Govern ha estat "molt més conservador" i "més lent" i ha acusat el Departament de Salut de confondre el que és ser garantista "amb ser buròcrata". Precisament, ha lamentat que la burocràcia està alentint aquesta estratègia de testeig massiu i ha reivindicat que això no pot passar en plena pandèmia. "La logística i la verificació haurien de ser relativament fàcils de superar, no pot ser que per esculls burocràtics s'alenteixi una estratègia per al control de la pandèmia", ha declarat.Sobre les residències, ha valora que la xifra de 1.600 víctimes entre 9.000 residents és "altíssima" i ha afirmat que cal "fer un escrutini" per saber què va passar. Ha afegit que s'ha constatat que a les residències les zones comunes, la manca d'EPI i el fet que hi havia "més difícil accés" al sistema sanitari van esdevenir "riscos estructurals".

