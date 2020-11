Madrid pretén sotmetre tota la població a un test d'antigens abans de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicat aquest dimarts que l'objectiu del govern que dirigeix Isabel Díaz Ayuso és que tots els madrilenys puguin realitzar-se un test d'antígens gratuït abans de Nadal.Per a això, Aguado ha reiterat la seva petició de convocar el Grup Covid, que integren la Moncloa i l'executiu regional, amb l'objectiu que els autoritzin a realitzar-los en les farmàcies. Per al vicepresident, seria "una revolució, un abans i un després". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha compromès a celebrar una reunió, però no s'ha concretat cap data.Segons ha exposat Aguado, el govern madrileny compta amb dosis suficients i ha destacat que ja s'han comprat cinc milions de test i que, si cal, "se'n comprarien més". Aguado vol traslladar "tranquil·litat" a la ciutadania de cara a les trobades que se celebren per aquestes festes. El dirigent madrileny ha assegurat que ha parlat d'aquesta qüestió amb la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, i que es tracta d'una mesura "que està sobre la taula".

