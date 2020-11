El PDECat vol blindar l'escola concertada al Congrés

La defensa de l'escola concertada és un dels punts clau del programa del PDECat. També serà el tema d'una de les esmenes a la llei educativa que preveu presentar el partit que lidera David Bonvehí. Els demòcrates, que estan integrats al grup de Junts per Catalunya al Congrés, decidiran el sentit del vot en funció de l'articulat final de la norma. El model actual amb escoles concertades, afirmen, permet que els pares escullin el model educatiu "que creuen que és més adequat per als seus fills".El diputat Sergi Miquel ha manifestat els matisos del PDECat sobre la llei educativa que es votarà dijous al Congrés. "El govern espanyol ha triat el camí de reformar la LOMCE, que no blinda com ens agradaria el model educatiu català", ha argumentat aquest dimarts al matí en una roda de premsa telemàtica. A parer seu, cal aconseguir que la llei educativa espanyola no entri "en col·lisió" amb la norma catalana."Pel que fa a la llengua, considerem que hi ha alguna millora sensible respecte a la llei Wert, sobretot sobre la llengua vehicular, però deixa marge d'interpretacions que pot dificultar el model d'immersió lingüística", ha afirmat, a més de destacar que a Catalunya "el domini de les llengües en acabar l'escola bàsica està garantit". Per això, ha alertat, cal blindar el model educatiu català en la norma estatal.D'altra banda, el PDECat ha evitat concretar el seu posicionament sobre els pressupostos de l'Estat. Miquel ha derivat a Ferran Bel aquesta qüestió, tot i que el diputat no estava present en la roda de premsa. La setmana passada els demòcrates van rebutjar les esmenes a la totalitat a l'esborrany dels pressupostos de l'Estat presentades per diversos partits, entre els quals la part del grup parlamentari de JxCat que lidera Laura Borràs.

