Els veïns del front marítim reclamen a Colau que impugni la subhasta de locals feta per l'Estat

Els veïns del front marítim de Barcelona no tiren la tovallola. Les associacions de veïns de la Vila Olímpica i de la Barceloneta han exigit a l'Ajuntament aquest dimarts en una roda de premsa conjunta que impugni la subhasta de 26 locals feta per l'Estat el passat 19 d'octubre i que va acabar amb la majoria d'establiments en mans de l'empresa propietària de l'Hotel Arts Els veïns asseguren que l'operació s'ha fet "d'esquenes" a la ciutadania i denuncien que el govern municipal no ha complert els compromisos adquirits per gestionar directament els locals. "La subhasta ens ha deixat sense la capacitat de gestionar i mantenir un patrimoni pagat pels barcelonins i barcelonines, i que ara s’ha privatitzat", lamenten en un comunicat.Les associacions donen per fet que el resultat de la subhasta perpetuarà a la zona un model d'oci nocturn que denuncien des de fa anys per les molèsties que asseguren que comporta als veïns. A més, lamenten que no ha estat possible parlar amb el govern municipal des d'abans de la subhasta i amb l'Estat des del maig del 2019.Per tot plegat insten Colau a impugnar la subhasta i que el govern municipal treballi un pla per al litoral "en benefici de tota la comunitat". "Que expliqui quin tipus d’acord han fet amb el Govern Central i que fins ara no han explicat a la ciutadania", demanen.La demanda dels veïns arriba després que el govern municipal expressés la seva resignació un cop feta la subhasta dels locals. Des de l'Ajuntament es defensa que hi ha un preacord amb l'Estat per quedar-se amb la titularitat de la franja de terrenys costanera que va de la Barceloneta fins al Fòrum.Un total de 800.000 metres quadrats que inclouen el zoo marí, el poliesportiu de la Mar Bella o un solar a la Barceloneta on es podrien aixecar els equipaments que reclamen els veïns. També cinc guinguetes i els terrenys del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

