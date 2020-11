Restauració al 30% i cultura al 50%: així serà la primera fase de la desescalada

Altres notícies que et poden interessar

L'esborrany del pla de desescalada que han preparat els departaments de Salut i Interior preveu en una primera fase obrir la restauració al 30% entre les sis del matí i les cinc de la tarda, tant a les terrasses com a l'interior, i la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un aforament del 50%, segons ha avançat l'ACN i han confirmat fonts del Departament de Salut aSegons el document, al qual ha tingut accés l'ACN i han confirmat també fonts del Govern, el mateix percentatge s'aplicaria també per obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un aforament màxim de 600 persones. La resta de restriccions segueixen vigents en aquest primer interval.Els restauradors de Catalunya porten setmanes pressionant el Govern per accelerar la reobertura de bars i restaurants arreu del país, clausurats per la urgència sanitària des del 15 d'octubre. Els plans de la Generalitat passen per obrir les terrasses a partir del 23 de novembre però els representants del sector han reclamat en una roda de premsa aquest dimarts una reobertura en tres fases a partir del dia 20. També que el Procicat incorpori el Departament d'Empresa i Coneixement i que el seu titular, Ramon Tremosa, sigui l'interlocutor amb el sector en comptes de la titular de Salut, Alba Vergés.Amb tot, segons els plans de l'executiu, en aquesta primera fase, que comença el 23 de novembre arreu del país, l'esborrany preveu que la restauració reobri al 30%, tant en terrasses com a l'interior (amb bona ventilació natural o forçada) de les sis del matí a les cinc de la tarda. A les universitats es mantindrà la docència teòrica en format virtual i les extraescolars segueixen tancades.Pel que fa a la mobilitat, continuarà el tancament perimetral de Catalunya i el municipal de cap de setmana, així com el toc de queda. Les reunions seguiran sent de sis persones corresponents a una bombolla de convivència habitual.També continuaran el 30% en actes religiosos i cerimònies civils, però amb un màxim de 200 persones. El que sí que incrementarà l'aforament és el sector cultural. Els cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts podran obrir, segons aquest esborrany, al 50%, amb un límit de 600 persones, el mateix que els museus i sales d'exposicions.En l'apartat del comerç, es mantindrà el 30% en les botigues de menys de 800 metres quadrats. Les més grans hauran de reduir la superfície màxima de venda fins aquesta xifra. Els centres comercials seguiran tancats excepte els comerços de primera necessitat o els locals que tinguin accés directe des de la via pública.En els esports, les instal·lacions a l'aire lliure reobriran al 50%, també les piscines tot i que estiguin en recintes tancats. Es permetrà la pràctica esportiva federada no competitiva en equipaments a l'aire lliure. Les activitats, excepte les federades, es podran fer amb un màxim de 6 persones.En el segon tram de la desescalada, a partir del 9 de desembre, la restauració podrà obrir al 50%, i cinemes, teatres i sales de concerts ho podrien fer al 70%, segons l'esborrany. Per a la resta de sales, l'aforament es preveu en el 50%, amb un màxim de 500 persones. Els museus i sales d'exposició també seguiran a la meitat d'aforament. Un canvi important serà el del confinament de cap de setmana, que passarà a ser comarcal. Es mantindrà el tancament perimetral de Catalunya i el toc de queda.En el comerç, les botigues podran obrir al 50%. Les més grans de 800 metres quadrats podran recuperar tot l'espai sempre que mantinguin l'aforament a la meitat, però els centres comercials encara seguirien tancats. Pel que fa l'esport, la segona etapa preveu la reobertura de gimnasos al 50% sense vestidors. A més, s'obriran les extraescolars no reglades amb un sol alumne. Les reunions es mantindran en un màxim de sis persones i l'aforament en actes religiosos passarà al 50%, amb un màxim de 500 persones.En una tercera fase, les trobades ja podran ser de 10 persones corresponents a un màxim de dues bombolles de convivència habituals o una bombolla ampliada. El confinament de cap de setmana depassarà ja la comarca i funcionarà per àrees. La restauració podrà ampliar l'horari fins a les 21 hores. Els museus podrian obrir al 70%, el mateix que cinemes, teatres i sales de concerts (màxim 700 persones). Els centres comercials reobriran al 30%, i l'esport passarà a un 70% d'aforament en exterior, mantenint el 50% en l'interior.Els canvis de la quarta fase inclouen recuperar el 100% de la presencialitat al batxillerat i cicles formatius, així com obrir totes les extraescolars i l'educació en el lleure. S'eliminarà el confinament de cap de setmana, però es mantindrà el tancament perimetral de Catalunya i el toc de queda. La cultura es quedarà en el 70%, però el màxim de persones en una sala podrà arribar a les 1.000. Es recuperaran les competicions esportives. Els centres comercials podran reobrir al 50%, excepte zones comunes. En actes religiosos, es podran aplegar un màxim de 1.000 persones. En tot aquest pla, la docència teòrica a la universitat es mantindrà de forma virtual.El Govern ja va anunciar que la desescalada podria ser asimètrica i aplicar-se a diferents velocitats al territori. La intenció és que el pla es pugui enllestir i presentar el dijous. El document deixa clar que les quatre etapes del pla de reobertura es reavaluaran territorialment cada 15 dies. En funció dels resultats es decidirà si es continua amb el pla (si l'Rt segueix per sota de 0,9 i els nous ingressos setmanals van a la baixa), si es prorroguen les mesures vigents (si l'Rt està entre 0,9 i 1 i s'estabilitzen els nous ingressos), o bé si es revisen les restriccions aplicades (Rt per sobre d'1 i increment d'ingressos setmanals).

