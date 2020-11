ERC exigeix apujar impostos a les rendes altes i eliminar l'IVA de productes d'higiene femenina

Augmentar impostos a les rendes altes i suprimir l'IVA dels bolquers i els productes d'higiene femenina són dues de les propostes presentades per ERC en les esmenes als pressupostos generals de l'Estat. Segons ha indicat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a més, el partit reclamarà "ampliar l'escut social" amb els fons europeus per a la reconstrucció i gravar amb impostos el joc online, "l'heroïna de la joventut".



ERC ha introduït esmenes per augmentar la inversió "miserable" en la xarxa de Rodalies de Catalunya i per preveure fons que evitin els talls de subministraments de les persones vulnerables i que reparin les conseqüències de la crisi pel que fa als desnonaments i als lloguers. "No n'hi ha prou a reparar el que és immediat sinó que cal preveure el futur", ha argumentat Rufián.

Els republicans també han registrat esmenes en contra de les partides pressupostàries destinades a un Tribunal Constitucional "alineat amb els postulats més conservadors i reaccionaris" i per evitar que es destinin set milions d'euros del Ministeri de l'Interior als fons reservats. "La nostra sospita és que són diners per a gent com el tinent coronel Baena i les seves operacions de Torrente 6, per espiar il·legalment la dissidència política", ha assegurat, en referència a l'operació Volhov.

A més, Rufián ha anunciat esmenes adreçades a eliminar fons al Tribunal de Comptes, que a parer del portaveu d'ERC a la Cambra Baixa "s'ha convertit en un òrgan més de repressió". En aquest sentit, ha lamentat que Josep Maria Jové "està pagant per partida doble i triple fiances per delictes ja enjudiciats, per muntar el referèndum".Els republicans també han presentat esmenes per suprimir les partides que financen la Casa Reial, una institució "antidemocràtica i corrupta". "Si estan tan preparats i són tan bons, que es presentin a les eleccions i no rebin 500.000 euros més, que entenc que són de premi per les corrupteles del rei emèrit als Emirats", ha reblat.Rufián ha fet una crida al govern espanyol per convocar reunions bilaterals amb el Govern amb l'objectiu de negociar partides pressupostàries per a Catalunya. D'altra banda, ha fet seva la petició a l'executiu de Pedro Sánchez d'un fons per a autònoms dels sectors afectats per les restriccions , plantejada en una carta pel vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. "Necessitem crear un fons per la gent que s'ha vist perjudicada pel tancament dels seus negocis", ha afirmat el portaveu dels republicans al Congrés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor